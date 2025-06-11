鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-11 09:30

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美國財經雜誌《Fortune》報導，當全球貿易摩擦因關稅威脅升溫時，華爾街貴金屬交易員卻因一場「跨大西洋套利盛宴」賺得盆滿缽滿。最新數據顯示，摩根大通、摩根士丹利等 12 家頂級銀行今年首季貴金屬業務收入達 5 億美元，創近五年最佳單季表現，更創下十年來次高紀錄。這場「意外之財」的核心，正是市場對貴金屬關稅的恐慌引發的跨區域套利狂潮。

關稅恐慌催生「跨洋運金」套利狂潮！大摩、小摩等12家華爾街銀行Q1狂賺5億美元

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市場情報公司 Crisil Coalition Greenwich 數據顯示，華爾街 12 家銀行貴金屬收入約為過去十年季度平均收益的兩倍，其中摩根士丹利以 67 噸黃金交付量居冠。以目前市價計算，這批黃金價值約 70 億美元，摩根大通則透過交割 2 月期貨合約，單季交付黃金超 40 億美元，其中一筆交割規模更創下交易所史上最大單日紀錄之一。

這種跨洋套利潮並非首次出現。2020 年新冠疫情期間，全球商業航班停飛導致物流中斷，部分銀行透過包機將黃金運至紐約交割，賺得高額利潤，摩根大通金屬部門更藉此在 2020 年創下 10 億美元年營收紀錄。

Coalition 固定收益、貨幣和大宗商品負責人 Angad Chhatwal 分析指出，此次套利熱潮的規模遠超預期，除因關稅政策引發短期波動性激增外，也與金價自 2022 年底以來翻倍漲勢有關，倫敦市場交易量的同步增長，也進一步放大投行的操作空間。

然而，這場狂歡並未持續太久。隨著美國政府最終將貴金屬排除在對等關稅計畫之外，美國與全球市場的價差迅速收窄，套利窗口隨之關閉。