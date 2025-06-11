關稅恐慌催生「跨洋運金」套利狂潮！大摩、小摩等12家華爾街銀行Q1狂賺5億美元
鉅亨網編譯陳韋廷
美國財經雜誌《Fortune》報導，當全球貿易摩擦因關稅威脅升溫時，華爾街貴金屬交易員卻因一場「跨大西洋套利盛宴」賺得盆滿缽滿。最新數據顯示，摩根大通、摩根士丹利等 12 家頂級銀行今年首季貴金屬業務收入達 5 億美元，創近五年最佳單季表現，更創下十年來次高紀錄。這場「意外之財」的核心，正是市場對貴金屬關稅的恐慌引發的跨區域套利狂潮。
套利狂潮主要源自於美國市場的「價格溢價」。今年初，市場擔憂美國可能對黃金、白銀加徵關稅，導致紐約商品交易所 (Comex) 貴金屬期貨價格顯著高於倫敦、瑞士等國際交易中心的價格。交易員抓住這一價差，將大量黃金、白銀從歐洲、亞洲運往美國期貨倉庫交割，賺取「關稅生效前的最後差價」。
市場情報公司 Crisil Coalition Greenwich 數據顯示，華爾街 12 家銀行貴金屬收入約為過去十年季度平均收益的兩倍，其中摩根士丹利以 67 噸黃金交付量居冠。以目前市價計算，這批黃金價值約 70 億美元，摩根大通則透過交割 2 月期貨合約，單季交付黃金超 40 億美元，其中一筆交割規模更創下交易所史上最大單日紀錄之一。
這種跨洋套利潮並非首次出現。2020 年新冠疫情期間，全球商業航班停飛導致物流中斷，部分銀行透過包機將黃金運至紐約交割，賺得高額利潤，摩根大通金屬部門更藉此在 2020 年創下 10 億美元年營收紀錄。
Coalition 固定收益、貨幣和大宗商品負責人 Angad Chhatwal 分析指出，此次套利熱潮的規模遠超預期，除因關稅政策引發短期波動性激增外，也與金價自 2022 年底以來翻倍漲勢有關，倫敦市場交易量的同步增長，也進一步放大投行的操作空間。
然而，這場狂歡並未持續太久。隨著美國政府最終將貴金屬排除在對等關稅計畫之外，美國與全球市場的價差迅速收窄，套利窗口隨之關閉。
儘管如此，這場「跨洋搬運黃金」戲碼已為華爾街投行寫下濃墨重彩的一筆。正如行業觀察家所言：“當貿易摩擦的陰影籠罩全球時，總有人能從市場的裂縫中找到光——這一次，光來自黃金的跨洋流動。”
從 2020 年的疫情套利到 2025 年的關稅恐慌，華爾街的交易員們再次證明：在波動的市場中，「危機」與「機會」往往只隔一道價差的距離。
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