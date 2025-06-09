中國AI逆襲？「網路女王」揭露DeepSeek如何低成本打破OpenAI壟斷

鉅亨網新聞中心 2025-06-09 17:00

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知名「網路女皇」、風險資本家 Mary Meeker 最新發布的《AI 趨勢報告 2025》以數據與深刻分析，揭示了中美 AI 技術差異及全球 AI 發展趨勢，指出全球人工智慧（AI）產業正迎來重大轉折點，並認為中國 DeepSeek 有望超越 ChatGPT。

Mary Meeker認為，中國DeepSeek有望超越ChatGPT。(圖：Shutterstock)

報告強調，中國 AI 模型如 DeepSeek，憑藉「低成本、高性能」優勢，正快速縮短與美國 AI 巨頭 OpenAI 的差距，並在技術創新、商業模式與市場滲透力上掀起深刻變革。

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Meeker 指出，過去 8 年間，AI 模型訓練成本飆升約 2400 倍，達到 10 億美元，但 AI 推理成本在短短兩年內下降了 99.7%。

這一趨勢促使 AI 算力成本大幅降低，帶來計算力「白菜價」時代，使更多中小企業與新創團隊能參與 AI 技術應用，推動 AI 產業去中心化。

Meeker 以中國 AI 模型 DeepSeek 和百度 (BIDU-US) ERNIE 為例，指出百度 ERNIE 4.5 Turbo 成本是 DeepSeek V3 的 2.5 倍，且 DeepSeek 成本遠低於 GPT-4.5，彰顯中國 AI 模型具備全球競爭力，正重塑 AI 商業生態。

而在技術層面，DeepSeek-R1 更是在 MATH Level 5 數學測試中獲得 93% 高分，接近 OpenAI o3-mini 的 95%。

報告同時指出，OpenAI 估值高達 3000 億美元，預估年營收僅 92 億美元，估值與收入比達 33 倍，存在估值泡沫風險。

值得注意的是，受惠於網路資料成本降低，印度已經成為 ChatGPT 行動端最大用戶市場，月活用戶占 13.5%，超越美國的 8.9%。

此現象提供中美 AI 差異新視角：美國 OpenAI 雖用戶規模龐大，但高成本模式在價格敏感的新興市場面臨挑戰，中國模型則抓住機會快速擴展。

Meta 首席技術長（CTO）將全球 AI 競爭形容為全新「太空競賽」，中美兩國成為主戰場。2017 至 2024 年數據顯示，中國大規模 AI 系統發布數量已與美國相當，雙方在系統產出上勢均力敵。