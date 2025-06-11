OpenAI「最強大推理AI模型」o3-pro推出！能力輾壓o1-pro、Gemini、Claude
鉅亨網編譯莊閔棻
OpenAI 於週二（10 日）正式推出最新 AI 模型 「o3-pro」，並宣稱這是他們目前為止最強大的推理 AI 模型，超越 o1-pro、Gemini 2.5 Pro 與 Claude 4 Opus。
o3-pro 是先前已發布的 o3 推理模型的升級版本，具備更精準的邏輯思考能力，特別適用於物理、數學與程式設計等嚴謹的應用領域。
這款 AI 模型即日起已向 ChatGPT Pro 和 Team 用戶開放使用，企業和教育用戶則預計於下週獲得使用權限。此外，o3-pro 也同步整合進入 OpenAI 的開發者 API。
根據 OpenAI 公布，o3-pro 價格只有 o1-pro 的 87%，每百萬個輸入字符僅（token）20 美元、輸出字符 80 美元。百萬個輸入字符約等同 75 萬個字，略高於小說《戰爭與和平》的總字數。
根據 OpenAI 公開的更新日誌，在專家評測中，o3-pro 在各項表現均超越原版 o3，特別在科學研究、教育教學、程式設計輔助、商業應用以及寫作支援方面表現亮眼。
專家一致給予更高評分，認為 o3-pro 的清晰度、全面性、指令遵循度、準確度方面表現更加優秀。
更值得注意的是，在 AIME 2024 數學能力測驗、GPQA、Codeforces 三大測試中，o3-pro 也拿下了最高分，碾壓 o1-pro 和 o3。
另外，在更嚴格的「4/4 可靠性」評估標準中，o3-pro 在數學、程式設計、博士級科學問答中，也大幅超越 o1-pro 和 o3。
根據 OpenAI 的內部測試資料，在 AIME 2024 數學能力測驗中，o3-pro 成績更是擊敗了 Google (GOOGL-US) 的 Gemini 2.5 Pro；而在博士級科學知識測試 GPQA Diamond 中，則超越了 Anthropic 最新的旗艦 AI 模型 Claude 4 Opus。
此外，o3-pro 支援多種強大工具，例如網頁搜尋、PDF 和文件分析、視覺推理處理、Python 語言運算、回應個人化（透過記憶功能）等。這些功能使 o3-pro 在科學教育與商業決策等高階場景中擁有更高實用性。
不過 OpenAI 也指出，目前 o3-pro 的回應速度比前一代 o1-pro 稍慢，且臨時聊天功能暫時停用，也尚不支援圖像生成與 Canvas 協作功能。
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