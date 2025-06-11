鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-11 14:10

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2025 年 6 月，Google(GOOGL-US) 旗下 Waymo 與特斯拉 (TSLA-US) 的 Robotaxi 將在美國街頭展開首次正面交鋒。這場被視為自動駕駛商業化里程碑的對決，不僅反映技術路線的鮮明分野，更預示著出行領域將迎來結構性變革。

Robotaxi時代來了！Waymo跟特斯拉22日起街頭交鋒 高盛：特斯拉具備兩大優勢

周二 (10 日) 晚間，特斯拉執行長馬斯克公佈旗下 Robotaxi 首次公開試營運日期，暫定 6 月 22 日。他指出，這一日期仍有可能變動。馬斯克在 X 平台上寫道：「我們對安全問題相當執著，所以日期可能會改變。6 月 28 日，特斯拉汽車將首次從工廠一直自動駕駛開到客戶手中。」

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馬斯克上月曾說，特斯拉將在第一周推出約 10 輛 Robotaxi 服務，隨後在幾個月內增加到 20 輛、30 輛或 40 輛，最終達到數千輛。馬斯克還表示，打算將 Robotaxi 服務擴展到舊金山等其他城市，但他尚未提供具體的擴張時程表。

面臨到 Robotaxi 來勢洶洶，Waymo 選擇以「穩紮穩打」策略搶佔市場。憑藉光學雷達、毫米波雷達與攝影機的多感測器融合方案，配合高精度地圖建構的「數位孿生」系統，Waymo 車輛在舊金山、鳳凰城等城市已累計完成超千萬次無人駕駛出行。

透過「一城一策」地圖重建與模擬驗證模式，Waymo 車隊已實現全無人化運營，每週訂單量從 2023 年 8 月的 1 萬單飆升至上月的 25 萬單。在舊金山，每英里 6 美元的定價已逼近傳統叫車水平，市占率直逼 Lyft。這種漸進式擴張雖顯緩慢，卻構築起安全記錄與資料累積的雙重護城河。

特斯拉則以顛覆者姿態闖入戰場，其純視覺方案僅憑攝影機與神經網絡，試圖透過「端到端」訓練實現跨城市泛化。特斯拉打算在德州奧斯丁首批投放的 10-20 輛 Robotaxi，雖仍須遠端支持，卻承載著馬斯克「百萬輛級 OTA 部署」的野心。

然而，業界對 Robotaxi 複雜場景處理能力存疑，即便測試中實現過連續數日無事故，帶尾部的系統風險仍是商業化隱憂。

此外，這場技術競賽背後也是出行生態的重構預期。「女股神」伍德旗下方舟投資 (Ark Invest) 預測，2030 年全球 Robotaxi 市場規模有望達到 10 兆美元，推動出行從「資產購買」轉向「按需服務」。

伍德認為，當每英里成本降至 0.25 美元時，共享出行將重塑城市空間：停車位需求銳減、通勤時間價值重估、汽車從固定資產轉型為「移動接口」，但使用者習慣改變不僅關乎價格，更取決於安全信任度與服務可及性。目前 Waymo 日均 3 萬單的營運密度與特斯拉有限的初期服務範圍，都難以單獨支撐大規模替代品。

產業格局正經歷微妙裂變，Waymo 擬於 2026 年前將 3500 輛車隊規模擴充至全球領先梯隊，百度 Apollo 在杜拜簽約千輛訂單，中國蘿蔔快跑、文遠知行等企業同樣跨越千台門檻。傳統車廠也在加速轉型，通用 Cruise、福特 Argo AI 等透過技術授權實現輕資產營運。

高盛 (GS-US) 周二則出具研究報告指出，特斯拉在自駕車領域比競爭對手更具優勢，並特別指出兩大優勢。首先，現有業務的規模和某些設計選擇，特斯拉使用定製矽，不使用雷射雷達或雷達導航，可使其車輛比競爭對手便宜，其次則是 Robotaxi 的「端到端人工智慧訓練方法」可通過創建一種適應性強的軟體來促進更快的擴展，這種軟體使用推理而不是程式設計來理解新環境。

高盛在兩天前也預測，美國 Robotaxi 市場將在五年內從 3 億美元激增至 70 億美元，年複合成長率接近 90%。成本下降是推動自駕車規模化擴張的關鍵。

高盛預估，美國今年底將有超過 1800 輛商用自駕車，到 2030 年將達 3.5 萬輛，「自駕車每英里駕駛成本持續下滑，為超大規模擴張奠定經濟基礎」。