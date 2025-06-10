鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 10:40

‌



美國德州一位聯邦法官於週一（9 日）裁定，美國總統川普今年稍早援引《外國人與煽動叛亂法案》（Alien Enemies Act）驅逐委內瑞拉幫派的移民行為違法，成為最新一位阻止川普政府濫用此項戰時權力的司法官員。

德州聯邦法官裁定川普濫用《外國人與煽動叛亂法案》。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，本次裁決由德州西區聯邦地區高級法官 David Briones 作出，適用對象為目前在德州西區被拘留、且可能因川普政府根據該法案發布命令而面臨驅逐的移民。

‌



Briones 法官指出，川普政府試圖援引這項源於 1798 年的《外國人與煽動叛亂法案》，針對涉嫌隸屬委內瑞拉幫派 Tren de Aragua 的移民進行快速驅逐，卻未經正當法律程序，構成錯誤使用。他在判決中強調：「政府在執行驅逐出美國的任務時必須遵守法律。」

法官進一步表示，該法案原意並不涵蓋大規模非法移民或特定國籍移民中的犯罪行為。他寫道：「法院不會任意擴大其解釋至將來自特定國家的任何團體輕易定義為『外國敵人』。」

儘管如此，Briones 法官也指出，即便川普政府仍打算在德州西區依該法驅逐移民，官方也必須提前至少 30 天通知當事人，以保障其有足夠時間提出法律挑戰。

事實上，美國其他地區的聯邦法官也做出類似裁定，包括德州其他法院，均認為聯邦政府不得在未經正當程序的情況下快速驅逐移民，應給予當事人足夠時間進入司法審理程序。