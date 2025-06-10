川普再派2000國民警衛軍進駐洛杉磯！加州州長怒嗆：只是為滿足總統虛榮心

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 09:40

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美國總統川普已下令美國國防部，額外部署 2,000 名加州國民警衛隊士兵前往洛杉磯地區，以支援美國移民及海關執法局（ICE）執行任務，應對當地不斷升級的抗議行動與社會動盪。

川普再派2000國民兵進駐洛杉磯。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，美國國防部發言人 Sean Parnell 週一（9 日）透過 X 表示：「根據總統的命令，國防部正在調動另外 2,000 名加州國民警衛隊人員加入聯邦服務，以支持 ICE 並確保聯邦執法人員能夠安全履行職責。」

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（圖：截自美國國防部發言人 Sean Parnell X）

加州州長紐森（Gavin Newsom）也於同日發文指出，他已獲知總統將進一步派遣 2,000 名國民警衛隊士兵，這是繼先前已部署的 2,000 人之後的再度擴編。

（圖：截自加州州長紐森 X）

然而紐森批評說，事實上，首批國民警衛隊中僅約 300 人實際部署，其餘則被困在聯邦建築中，未接獲任何行動命令，甚至缺乏基本補給如食物與飲水。

紐森痛批此舉「與公共安全無關，只為滿足一位危險總統的虛榮心」，更直指該行動是「魯莽、毫無意義，且對我們的部隊極度不尊重」。