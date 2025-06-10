鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-10 08:30

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鉑金價格周一 (9 日) 盤中一度突破每盎司 1221 美元，創逾 3 年新高，今年迄今累計上漲 32%，這場「鉑金熱」背後是供應端的持續收緊與需求端的強勁爆發，更引發市場對貴金屬「補漲週期」的熱議。

逾3年高！現貨鉑金飆4.6%突破1220美元大關 專家：兩大因素助力開啟補漲模式 (圖:Shutterstock)

中國《證券日報》報導，鉑金價格的飆升，首要推手是全球供應端的「急迫」。世界鉑金投資協會 (WPIC) 最新報告顯示，今年首季全球鉑金供應年比銳減 10% 至 45 噸，而需求年增 10% 至 71 噸，單季短缺達 25 噸，為六年來最大赤字。

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供應收縮有三大主因，一是礦山產量受季節性疲軟及資源品位下降影響，中長期增長受限，二是南非布依森代爾等新項目釋放增量有限，難以彌補缺口，第三則是地緣因素擾動，市場擔憂美國對鉑金進口加稅 (受川普政策預期影響)，今年首季大量鉑金加速借入成本，進一步推升 WPIC 預期，今年全年鉑金總供應量將年減 4% 至 218 噸，創五年新低，而總需求預計下降 4% 至 248 噸，短缺恐擴大至 30 噸，連 3 年供不應求。

與供應緊張形成鮮明對比的則是需求的強勁韌性。今年第一季數據顯示，鉑金投資領域需求季增 28% 至 14 噸，成為核心成長引擎，其中中國市場表現特別突出，500 克以下投資鉑金條需求年增 140% 至 1 噸，創歷史新高。

工業與首飾需求雖受經濟環境影響有所下滑，但投資需求的爆發有效對沖部分壓力。

摩根大通分析指出，珠寶補貨週期與實體市場緊張，加上投資者空頭回補，共同推動鉑金價格突破。「當前價格突破可視為看漲預期的第一步，我們維持 2025 年第四季度均價 1200 美元、2026 年二季度 1300 美元的預測。」

值得注意的是，鉑金的上漲與黃金、白銀的「連動效應」顯著。過去 12 個月黃金累計漲幅超 40%，而白銀、鉑金同期漲幅僅約 25%，市場普遍認為此輪鉑金行情是「技術性補漲」。

新智派新質生產力會客廳聯合創始發起人袁帥說：「資金可能捕捉到鉑金的『價值窪地』，加上供應短缺預期，推動資金加速流入。」

面對鉑金價格快速攀升，市場風險也累積下來。上海黃金交易所周二 (9 日) 發布通知提醒會員及投資人「提高風險防範意識，合理控制部位，理性投資」。

眾和崑崙（北京）資產管理有限公司董事長柏文喜則認為，短期內供應受限與投資情緒回暖仍將支撐鉑金上行，但需關注宏觀經濟波動及市場流動性變化對價格的衝擊。