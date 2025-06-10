美國22位州長發聯合聲明 譴責川普決定向洛杉磯部署國民警衛隊

鉅亨網新聞中心 2025-06-10 08:44

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美國 22 位民主黨籍州長周日（8 日）發表聯合聲明，強烈譴責川普總統決定向加州洛杉磯部署國民警衛隊。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

22 位民主黨籍州長在聲明中表示：「川普總統動用加州國民警衛隊的決定，令人震驚，是濫用權力。各州州長才是本州國民警衛隊總司令，聯邦政府若在未經州長協商的情況下，在其轄區內單方面調動國民警衛隊，低效又危險。」

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22 位民主黨籍州長還對國防部長赫格塞思日前提及「可能派遣海軍陸戰隊」前往洛杉磯的言論表示擔憂，直言自 1965 年以來美國總統尚未在未經州長請求的情況下在國內部署國民警衛隊。

儘管加州州長紐森本人未在聲明上簽名，但聲明最後對紐森呼籲保持抗議和平表達了讚賞。

聲明簽署人包括紐約州州長霍楚爾、賓夕法尼亞州州長夏皮羅、密西根州州長惠特默以及 2024 年民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲。

中國鷹派官媒《環球時報》前總編胡錫進周一表示，這才是川普打響的最凶狠戰爭，遠超過關稅戰。

胡錫進說，美國大規模驅趕非法移民的全國性戰鬥打響了，洛杉磯成為第一個主戰場。這場戰爭將徹底改變美國的方向，把美國從移民國家變成非移民國家。川普將要透過這場戰爭，打斷民主黨的骨頭，這才是他真正的戰爭。