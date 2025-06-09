美中倫敦會談將登場！川普經濟顧問對達成協議「感到樂觀」但稱「一定會有關稅」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 14:30

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美國國家經濟委員會會長、川普經濟顧問凱文・哈塞特（Kevin Hassett）於週日（8 日）表示，他對美中兩國於週一（9 日）在倫敦舉行的貿易會談後達成協議「感到樂觀」。

川普經濟顧問哈塞特對美中達成協議「感到樂觀」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，哈塞特表示，美國希望中國能恢復稀土礦物的出口至貿易戰升級前的水準。他指出：「儘管目前稀土出口速度略有提升，但仍未達到我們在日內瓦協議中設定的標準。」

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本輪倫敦貿易談判將由美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）領軍，財政部長班森特（Scott Bessent）以及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）也將出席。格里爾曾在 5 月主導日內瓦貿易會談。

美中雙方曾在 90 天內暫緩關稅爭端，美國將對中商品整體關稅從 145% 降至 30%，中國則將對美國商品關稅從 125% 降至 10%。然而，川普後來在 Truth Social 發文指控中國「完全違反協議」，導致局勢再度升溫。

根據該協定，中國表示將暫停或取消自 4 月 2 日起對美國實施的非關稅反制措施。北京的反制措施則包括部分稀土礦物的出口限制。稀土礦物是 iPhone、電動車和戰鬥機等產品的關鍵零件。

哈塞特指出，儘管曾暫停實施全面關稅 90 天，但未來仍會維持基本關稅。他說：「可以確定的是，一定會有關稅存在。」盧特尼克也早前接受《CNN》訪問時強調：「我們不會低於 10%，這將成為常態。」

至今為止，川普政府只宣布了一項貿易協議，即與英國達成的協議。

儘管白宮聲稱關稅由中國等國家承擔，但多數企業與經濟學家警告，美國消費者最終可能成為真正負擔者，引發消費趨緩與經濟衰退的憂慮。

在這些擔憂的影響下，美國 4 月通膨率降至四年多來的最低水準。根據消費者物價指數數據，由於消費者物價上漲 0.2%，年通膨率從 3 月的 2.4% 降至 2.3%。

哈塞特表示：「我們所有的政策都在共同降低通膨，並透過從其他國家獲得收入來幫助減少赤字。」根據美國財政部資料，4 月海關稅收達 163 億美元，幾乎是 3 月（87.5 億美元）的一倍。

自 2024 年 10 月開始的 2025 財年啟動以來，美國已累積關稅收入達 633 億美元，較去年同期增加超過 150 億美元。根據國會預算辦公室（CBO）預估，若不考慮經濟面影響，增加關稅收入可望在十年內減少 3 兆美元赤字。