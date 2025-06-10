加拿大承諾增加軍費 提前五年實現北約目標
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒報導，加拿大周一 (9 日) 宣布，將額外投入數十億加幣到國防支出，目標在本財年實現北約 (NATO)2%GDP 的目標，這比前任總理杜魯道 (Justin Trudeau) 承諾的時間提早了五年。
加國總理卡尼 (Mark Carney) 表示，加拿大將撥款用於潛水艇、飛機、船艦、軍用車輛和火砲，以及用於監測海底和北極的新雷達、無人機和感測器。一位政府官員透露，這項方案也將包括對烏克蘭的資金援助。
《華爾街日報》將此舉視為，卡尼試圖在敏感的美加貿易談判中，安撫美國總統川普的不滿。
加拿大正在為 6 月 15 日至 17 日講舉行的 G7 年度峰會做準備。隨後，北約成員國領導人預計於 6 月 24 日至 25 日在海牙舉行會議，並承諾將增加軍事開支，目標是將軍事設備和相關基礎設施的開支提高到 GDP 的 5%。
加拿大作為北約的創始成員國，長期以來未能達到目前 2% 的承諾。2024 年，其國防開支佔 GDP 的 1.37%，僅領先於比利時、盧森堡、斯洛維尼亞和西班牙。
卡尼指出，加拿大目前只有四分之一的潛水艇能夠出海執行任務，海軍和陸軍的車輛也只有不到一半能正常運作。他直言：「我們過於依賴美國。」並強調，加拿大長期以來在軍事整備上的投資不足，導致在面對美國這個超級大國時顯得脆弱。
他表示，美國已開始向盟友發起額外關稅，同時也減少了對全球安全的貢獻。這樣的角色變化，是加拿大決定採取行動的原因之一。
此外，卡尼表示，加拿大已與美國對口進行了高層會談，討論加入川普所創建的「金穹」(Golden Dome) 導彈防禦系統的計畫。
知情人士稱，卡尼正努力與美國談判一項新的安全和經濟框架。此次的國防承諾旨在向華盛頓展現善意，以推進這些討論。同時，加拿大官員也一直在向美國談判代表強調，加拿大將有能力與美國國防承包商達成大額交易。
然而，除了強化與美國的關係，卡尼也支持加拿大應該使其軍事夥伴關係多樣化，並積極投入歐洲的重整軍備行動。他指出，這項擴大軍事開支的計畫，將有助於加拿大本土產業發展，並維護加拿大的國家主權。
他強調：「我們的目標是保護加拿大人民，而非僅是為了滿足北約會計師的要求。」
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