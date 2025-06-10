OpenAI年度經常性收入突破100億美元大關

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 02:40

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據《CNBC》周一 (9 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI 在推出 ChatGPT 聊天機器人不到 3 年後，年度經常性收入已突破 100 億美元大關。

ChatGPT的成功帶動OpenAI營收快速成長，目前估值約合營收30倍。(圖:Shutterstock)

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2024 年全年，OpenAI 的年度經常性收入約為 55 億美元，虧損約 50 億美元。

2029 年營收目標 1,250 億美元

據知情人士透露，OpenAI 設定 2029 年營收目標達 1,250 億美元。《The Information》率先報導了 OpenAI 這個雄心勃勃的營收計畫。

這項最新營收數據有助於理解 OpenAI 的天價估值。OpenAI 在今年 3 月完成 400 億美元融資，創下史上最大私人科技交易紀錄。以目前的營收水準計算，OpenAI 估值約為營收的 30 倍，凸顯部分大型投資人對其超高速成長的期待。

OpenAI 的投資人包括日本軟銀集團 (SoftBank)、微軟、Coatue、Altimeter、Thrive 等機構。

用戶規模快速擴張

OpenAI 在 2022 年底推出消費者版 ChatGPT 後一夕爆紅，截至 3 月底，OpenAI 表示平台支援 5 億周活躍用戶。該公司於 2023 年開始推出企業版產品，目前付費企業用戶數已達 300 萬。

ChatGPT 的成功帶動整個 AI 產業的投資熱潮，各大科技巨頭紛紛加碼投資生成式 AI 技術。OpenAI 的快速成長也反映出企業和消費者對 AI 工具需求的急遽增加。