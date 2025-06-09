全球最大主權基金喊話歐盟：簡化監管、統一資本市場規則

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-09 21:25

‌



根據《CNBC》周一 (9 日) 報導，全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司 (NBIM) 將向歐盟提出市場改革建議，呼籲「更好、更簡單的監管」。

歐盟資本市場最大單一投資者NBIM呼籲，歐盟應建立統一資本市場監管。(圖:Shutterstock)

「歐洲市場長期以來在商業活力和為機構投資者提供新投資機會方面已經落後，」NBIM 在寄給歐盟執委會的信函中表示。這封信函是 NBIM 回應歐盟「儲蓄與投資聯盟」建立諮詢的意見書，儲蓄與投資聯盟旨在簡化區域金融體系。十多年來，歐盟為了促進跨區域投資與儲蓄流動，一直持續推動「資本市場聯盟」計畫。

‌



NBIM 負責管理挪威石油和天然氣收入，截至去年底持有歐盟成員國及歐洲企業證券達 2,850 億歐元 (約 3,250 億美元)。去年管理的總資產規模約 1.9 兆美元，投資組合中股票占 71%，債券占 26.6%。

信函核心建議是「統一歐洲資本市場監管機制」。目前歐盟缺乏統一的證券監管機構和交易規範，造成法規不明、作業複雜、流程冗長，各國解釋標準也不一致。

歐盟還需解決證券法、公司法、破產法和稅制各自為政的問題，並建立標準化的泛歐債券發行機制。

NBIM 表示：「透過增加優質投資機會、提高高收益投資需求等政策，歐洲資本市場將更具活力、更有效率，也能更好推動未來經濟成長。」

過去半年，全球投資人對歐洲市場態度明顯轉變，主因是美國政局動盪，加上市場看好歐盟監管改革和財政擴張政策。