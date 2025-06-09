〈台幣〉量縮價微跌整理 貶1.7分至29.948元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (9) 日全日處在小貶態勢，終場收在 29.948 元，貶值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.26 億美元，市場等待美中二國今日起在英國倫敦展開第二波協商後釋出的訊息，而美國聯準會、台灣央行下周陸續召開利率決策，也都會牽動市場拋補匯力道。
新台幣今日以 29.96 元、貶值 2.9 分開出後，全日處在貶值中，最低來到 29.97 元，高低價差僅 3.2 分，匯市處在狹幅整理觀望中。
不過，主要亞幣多處偏強格局，日元、韓元升幅逾 0.5% 最多，泰銖、星元也漲逾 0.4%，新台幣獨弱收貶 0.06%，美元指數則跌近 0.3%。
元大投顧表示，儘管美國總統川普呼籲降息，聯準會主席鮑爾至今還是選擇按兵不動，等待更多數據，以因應關稅因素帶來的政策挑戰，而聯準會 6 月 17 日至 18 日召開會議，將令市場觀望情緒更濃厚。
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