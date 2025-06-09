馬斯克與川普決裂衝擊xAI募資！投資者：摩根士丹利或需對債券折價

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 16:40

‌



馬斯克與川普近日在社群平台上爆發激烈口水戰，讓投資人擔憂兩人決裂將衝擊 xAI 的 50 億美元融資案。摩根士丹利 (MS-US) 正計畫透過債券發行，為馬斯克旗下 AI 公司 xAI 籌措資金，用於建設 AI 數據中心並訓練旗下 Grok 模型。

馬斯克與川普決裂衝擊xAI募資。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，摩根士丹利原本預計以 100 美分面額銷售債券，利率高達 12%，反映出市場對 xAI 的高風險評估。然而，在馬斯克與川普互嗆後，xAI 母公司 X 的未償貸款價格下跌，引起投資者擔憂。

‌



投資人指出，由於價格下跌，他們預計摩根士丹利可能需要對 xAI 債券進行折價、提高利率或提供其他優惠條件才能完成交易。

摩根士丹利於上週四（5 日）召開 xAI 投資簡報會，但就在同時，馬斯克在社群平台痛批川普與艾普斯坦有染，並稱對方「忘恩負義」，使原本聚焦於 AI 願景的簡報變成政治風暴。

根據簡報內容，xAI 在 2025 年第一季息稅折舊攤銷前盈餘虧損達 3.41 億美元，顯示現金燒錢速度驚人。不過公司預期未來幾年可達損益平衡。此外，xAI 也正進行約 3 億美元股權募資計畫，凸顯資金需求壓力。

儘管市場風險升高，一位知情人士透露，目前大多數投資人尚未退出。甚至有顧問表示，自簡報會以來，對 xAI 債務與股權的需求「實際上有所增加」，顯示部分市場仍對 AI 賽道保持樂觀態度。