馬斯克與川普決裂衝擊xAI募資！投資者：摩根士丹利或需對債券折價
鉅亨網編譯莊閔棻
馬斯克與川普近日在社群平台上爆發激烈口水戰，讓投資人擔憂兩人決裂將衝擊 xAI 的 50 億美元融資案。摩根士丹利 (MS-US) 正計畫透過債券發行，為馬斯克旗下 AI 公司 xAI 籌措資金，用於建設 AI 數據中心並訓練旗下 Grok 模型。
根據《華爾街日報》報導，摩根士丹利原本預計以 100 美分面額銷售債券，利率高達 12%，反映出市場對 xAI 的高風險評估。然而，在馬斯克與川普互嗆後，xAI 母公司 X 的未償貸款價格下跌，引起投資者擔憂。
投資人指出，由於價格下跌，他們預計摩根士丹利可能需要對 xAI 債券進行折價、提高利率或提供其他優惠條件才能完成交易。
摩根士丹利於上週四（5 日）召開 xAI 投資簡報會，但就在同時，馬斯克在社群平台痛批川普與艾普斯坦有染，並稱對方「忘恩負義」，使原本聚焦於 AI 願景的簡報變成政治風暴。
根據簡報內容，xAI 在 2025 年第一季息稅折舊攤銷前盈餘虧損達 3.41 億美元，顯示現金燒錢速度驚人。不過公司預期未來幾年可達損益平衡。此外，xAI 也正進行約 3 億美元股權募資計畫，凸顯資金需求壓力。
儘管市場風險升高，一位知情人士透露，目前大多數投資人尚未退出。甚至有顧問表示，自簡報會以來，對 xAI 債務與股權的需求「實際上有所增加」，顯示部分市場仍對 AI 賽道保持樂觀態度。
分析人士指出，馬斯克與川普在 2024 年總統選舉期間關係密切，曾合作推動商業政策。但如今雙方決裂，不僅將影響馬斯克旗下 xAI、特斯拉 (TSLA-US) 、SpaceX 等企業與政府的互動，也讓投資人擔憂政策轉向將導致商業風險上升，對 AI 領域帶來連鎖衝擊。
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