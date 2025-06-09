鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-09 16:58

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英國官方攜手輝達啟動「超級沙盒」助金融業安全實驗AI(圖:shutterstock)

此沙盒將提供公司利用 輝達 的加速運算技術和 輝達 AI Enterprise 軟體的機會，並獲得更好的數據、技術專業知識和監管支持。

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它開放給任何希望在 AI 探索和實驗階段進行創新的金融服務公司。對於那些在開發後期並準備使用 AI 的公司，現有的 AI 實時測試服務提供支援。

FCA 的首席數據、情報和資訊官 Jessica Rusu 表示，這項合作將幫助那些想測試 AI 想法但缺乏能力的企業，利用 AI 造福市場和消費者。

輝達 EMEA 金融科技主管 Jochen Papenbrock 提到，AI 正透過自動化流程、增強數據分析和改進決策來重塑金融業，這將帶來更高的效率、準確性和風險管理。他認為，FCA 的超級沙盒提供了一個安全環境，讓公司使用輝達的全端加速運算平台探索 AI 創新，支持全產業的成長和效率。

一些公司曾建議，AI 可用於識別和攔截授權支付詐欺，或協助識別股市操縱行為。