英國官方攜手輝達啟動「超級沙盒」助金融業安全實驗AI
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
英國金融行為監理總署 (FCA) 宣布啟動一項「超級沙盒」(Supercharged Sandbox) 計畫，與輝達 (NVDA-US) 合作，旨在協助金融服務公司安全地實驗人工智慧 (AI)，以加速創新並支持經濟成長。
此沙盒將提供公司利用 輝達 的加速運算技術和 輝達 AI Enterprise 軟體的機會，並獲得更好的數據、技術專業知識和監管支持。
它開放給任何希望在 AI 探索和實驗階段進行創新的金融服務公司。對於那些在開發後期並準備使用 AI 的公司，現有的 AI 實時測試服務提供支援。
FCA 的首席數據、情報和資訊官 Jessica Rusu 表示，這項合作將幫助那些想測試 AI 想法但缺乏能力的企業，利用 AI 造福市場和消費者。
輝達 EMEA 金融科技主管 Jochen Papenbrock 提到，AI 正透過自動化流程、增強數據分析和改進決策來重塑金融業，這將帶來更高的效率、準確性和風險管理。他認為，FCA 的超級沙盒提供了一個安全環境，讓公司使用輝達的全端加速運算平台探索 AI 創新，支持全產業的成長和效率。
一些公司曾建議，AI 可用於識別和攔截授權支付詐欺，或協助識別股市操縱行為。
企業現在可以透過 FCA 網站申請使用超級沙盒。成功申請者預計從十月開始實驗。此沙盒是基於現有由 NayaOne 提供的數位沙盒基礎設施。FCA 在其新策略中承諾透過實現創新和利用如 AI 等技術進步來支持經濟成長。
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