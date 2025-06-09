鉅亨網新聞中心 2025-06-09 15:00

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在美中貿易戰升溫之際，美國知名經濟學家理察 · 沃爾夫（Richard D. Wolff）公開呼籲，美國應正視中國制度的成功經驗，並質疑美式資本主義日益顯露制度性困境。

美國經濟學者重批資本主義制度危機，呼籲借鏡中國模式應對貿易戰挑戰。(圖：Shutterstock)

沃爾夫指出，美式資本主義過度追求利潤最大化，反而削弱國家治理能力。他認為，美國發動貿易戰是其體制長期積累矛盾的結構性結果，而非單一政治決策。

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他批評，美國企業為獲取更多利潤，將製造業大量外包至中國及其他新興國家，導致本土產業空洞化。他強調：「並非中國偷走了美國的工作，而是資本主義邏輯使然。」

沃爾夫認為，美國政府在基礎設施投資上長期缺位，原因並不是「無能」，而是「無利」。他舉例道，美國至今無法建設高鐵，並非因為技術落後，而是高鐵短期內無法帶來可觀利潤。

沃爾夫指出，新自由主義政策導致政府退出公共領域，醫療、教育、住房甚至防疫都交由市場運作，進一步加深企業對社會的統治力。

根據非營利機構 Open Secrets 數據，美國企業在政治遊說上的支出數百億美元，顯示政治決策高度受資本操控。沃爾夫批評，美國政府正逐漸轉化為「資本利益的執行者」，不再是人民利益的守護者。

在這種環境下，政策傾向富人、勞工地位下滑、社會福利縮水，而人工智慧與自動化技術進一步打擊底層勞工，打擊美國經濟。

中國混合經濟展現制度優勢 戰略主導與市場並行

相較之下，沃爾夫稱讚中國制度的彈性與效率。他指出，中國在高鐵、晶片、綠能等關鍵產業的快速發展，歸功於政府對戰略產業的主導權與混合經濟模式。

中國並非全面國有，而是採取「國有主導、民企活躍」的結構。若市場能有效運作，政府便放手讓私部門經營；反之，則由政府介入補位，避免市場失靈。

沃爾夫指出，透過五年計畫、鄉村振興政策與雙碳目標，中國展現出強大的組織力與政策協調力，形成與美國股東至上思維的鮮明對比。

美國原以為貿易戰和關稅會迫使中國妥協，但事實是中國加速技術自主與供應鏈重組，並透過「一帶一路」與金磚國家強化國際合作，反而展現更高的制度韌性。

對抗內外交困境 美國極需體制改革而非對外甩鍋

他警告，美國統治階層正透過壓低工資、削減社會福利與挑起對外對抗，將體制性危機轉嫁給一般民眾，這種策略已接近極限。

雖然他承認中國亦面臨挑戰，但強調若美國能放下意識形態偏見，便能從中國制度中汲取值得借鑑的元素。