鉅亨網新聞中心 2025-06-09 12:06

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曾親密無間的美國總統川普和億萬富翁馬斯克「反目成仇」。川普威脅要取消 SpaceX 的政府合約，馬斯克也揚言要退役「龍飛船」。

牛彈琴：馬斯克「越過紅線」 美政府急尋替代品。(圖:shutterstock)

《華盛頓郵報》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）和國防部的官員們已迅速敦促 SpaceX 的競爭對手加快研發替代太空船和火箭。例如，政府官員已聯繫至少三家商業航太公司，詢問其火箭研發進度以及何時能為政府任務提供服務。

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報導稱，若 SpaceX 停飛其「龍飛船」，此舉將使 NASA 無法把其宇航員送往國際太空站，雖然馬斯克後來收回了威脅，但這還是讓 NASA 和五角大樓的官員們感到震驚，NASA 將宇航員的生命託付給了 SpaceX，五角大樓則嚴重依賴 SpaceX 發射其最敏感的衛星。

美國航太和國家安全機構內部的擔憂反應突顯出，美國政府嚴重依賴 SpaceX 執行關鍵任務（包括機密任務）的風險。 SpaceX 與政府簽訂了數十億美元的合約，向國際太空站運送人員和貨物，為五角大廈發射衛星，並開發情報機構使用的衛星。

更令人擔憂的是，其競爭對手追趕進度緩慢，這使得 SpaceX 的主導地位在很大程度上沒有受到挑戰，美國政府也沒有太多選擇。

一名 NASA 官員表示，當地時間 6 月 5 日在社群媒體上看到川普和馬斯克公開對線之後，他一開始覺得很「有趣」。然而，當馬斯克威脅要讓「龍飛船」退休後，他認為「事情變得非常可怕了」。

不僅如此，五角大樓方面也有類似的反應，知情人士說，官員們面面相覷，感嘆道：「這下可不好笑了。」他們還稱：「我們意識到這不是在看電視，這是面臨到了一個真正的問題。」

一名前 NASA 官員稱，馬斯克在社交媒體上突然發出威脅「越過了紅線」。該官員稱：「當你意識到他會因為一時衝動而關停一切時，那種行為和對他的依賴是危險的。我可以告訴你，NASA 內部對此深感擔憂。」

《華盛頓郵報》引述四名知情人士報導，自川普和馬斯克公開開撕以來，政府官員已聯繫至少三家商業航太公司——火箭實驗室（Rocket Lab）、斯托克太空公司（Stoke Space）和貝佐斯的藍色起源（Blue Origin），詢問其火箭研發進度以及何時能為政府任務提供服務。

而就在當地時間 6 月 5 日，正開發可向太空站運送貨物的「追夢者」太空梭的塞拉太空公司（Sierra Space），其高層也與 NASA 官員舉行了會晤。

塞拉執行長 Fatih Ozmen 在聲明中指出，塞拉隨時準備為國際太空站提供不間斷的支持。他補充說：「NASA 向我們提到，他們希望多樣化，不想依賴單一的供應商。『追夢者』正在肯尼迪航天中心進行最後的測試和集成，我們正與 NASA 領導層密切合作，爭取在今年晚些時候讓這架飛行器升空。」

Ozmen 也透露，其公司還在研發一款可以搭載太空人的「追夢者」太空梭，「目前 NASA 正在評估該方案」。

報道稱，馬斯克一連串的激烈言論，也讓美國國會的工作人員感到不安。知情人士透露，國會的一個重要委員會已詢問波音公司「星際客機」（Starliner）太空艙的進展，而 NASA 原本打算用波音的「星際客機」和 SpaceX 的「龍飛船」一起將太空人送到太空站。

美國企業研究所的國防分析師 Todd Harrison 說，儘管馬斯克後來收回了言論，但他威脅要減少 NASA 使用「龍飛船」的頻率，可能會對 SpaceX 這家一直是政府最信任合作夥伴之一的公司造成損害。 這幾乎就像是對太空站的禁運，馬斯克說他要切斷 NASA 在太空的實驗室。

哈里森說，這項威脅讓人想起馬斯克在俄烏衝突期間拒絕啟動「星鏈」網路系統，以便讓烏克蘭對俄羅斯軍隊發動攻擊，這項決定也引發了強烈爭議，有些人認為，國家層面的國防事務不應該掌握在一個人或一家公司手中。

近期，五角大廈正著力拓寬軍事航太工業基礎，試圖透過競爭機制降低成本並推動創新。美國太空軍去年發布的戰略文件明確表示，將致力於避免「對單一供應商或解決方案的過度依賴」。

採購專家認為，從法律和實務的角度來看，川普和馬斯克在激烈爭吵中所發出的威脅都很難實現。如果政府或公司選擇退出，他們將面臨重大的經濟處罰。如果承包商退出，可能會影響其贏得未來合約的能力。