〈房產〉輝達效應旺 才宣布落腳北士科園區 北投上月房市成交就增35.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-06 11:24

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳上月來台並宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅更被視為點燃北台灣房市熱度的強心針，刺激北投士林區內預售個案聲勢，依統計顯示，區域內連中古屋市場也轉熱，5 月北投交易量逆勢月增達 35.5%，也成焦點。

輝達效應旺 才宣布落腳北士科園區 北投上月房市成交就增35.5%。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據台北市地政局的統計，5 月台北市建物買賣移轉棟數仍然呈現萎縮爲 1732 棟，與 4 月比較起來衰退幅度達 18.42%，12 個行政區當中只有文山區及北投區是正成長，而且北投區還逆勢大幅成長 35.5%，跟大安區及南港區大幅衰退 5 成形成強烈的對比。

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台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城指出，5、6 本應該是屬房市傳統旺季，但是受到去年 919 金龍海嘯的衝擊，加上 4 月 2 日川普對全球祭出對等性關稅大戰，國內股市重挫等連番衝擊，現在天氣雖然已進入夏季，但房市還是十分的冷，就是典型的旺季不旺的市況。更糟糕的是，銀行雨天收傘的態勢非常明顯，有些自住型的民眾現在要申請房貸都受到百般刁難，一幅愛貸不貸的樣子，即使幸運貸到了，不是條件很差，就是要耐心等待排撥，讓買賣雙方都不知該如何是好，這當然也都影響到房仲實際的交易量。

統計顯示，累計 2025 年 1-5 月台北市的建物買賣移轉棟數只有 9711 棟，年衰減達到 24.4%，這是 2018 年以來很少見的現象，如果下半年市況沒有任何改善的話，全年成交棟數可能掉落到 2017 年的交易量 2.34 萬件的低檔水準，甚至不排除寫下比 2016 年歷史低點 2.15 萬件更慘的紀錄。