紐時：馬斯克助川普時長期濫用K他命 自曝膀胱受損

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 11:00

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根據《紐約時報》最新報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在 2024 年與總統川普密切往來期間，K 他命（ketamine）使用頻率非常高，以致出現膀胱功能受損等副作用。他甚至還曾親口抱怨說，頻繁用藥已嚴重影響排尿功能。

雖然馬斯克過去曾表示 K 他命是由醫師處方，用於治療憂鬱症，但消息人士指出，他幾乎每天使用，且常與其他藥物合併服用，疑似已超出醫療用途。

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根據報導，在參與川普競選活動期間，馬斯克還服用搖頭丸與迷幻蘑菇，並隨身攜帶一整盒藥物，其中包括俗稱「聰明藥」的 Adderall，一種常見的注意力促進劑。

不過，馬斯克是否在出任「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE）主管後仍持續吸食 K 他命，目前尚無明確證據，但他在白宮期間的反覆無常行為，引發外界質疑其精神狀態與用藥有關。

研究表明，K 他命長期使用會導致「K 他命性膀胱炎」（KIC）。根據美國國家衛生研究院（NIH）報告，其症狀包括尿痛、膀胱儲尿容量下降、尿道狹窄，甚至引發腎臟衰竭等。研究同時指出，部分患者會因疼痛再次服藥，陷入惡性循環。

早在 2024 年，《華爾街日報》就曾披露馬斯克長期濫藥，導致其企業內部高層憂心忡忡，擔心此行為對特斯拉、SpaceX 等公司營運與股價構成重大風險。如今，相關健康與職業行為再度引發爭議。

除事業風波外，馬斯克的私人生活同樣陷入動盪。報導指出，他正捲入多起子女撫養與監護權訴訟。其中，加拿大音樂人 Grimes 對馬斯克經常帶著他們的兒子 X Æ A-12（暱稱 X）公開亮相深感不滿，擔憂不規律的作息與長時間旅行損害孩子健康。