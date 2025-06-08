砸重金！傳Meta欲投資Scale AI超過100億美元

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-08 23:00

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根據《路透》、《彭博》報導，社群媒體巨頭 Meta (META-US) 正在洽談對人工智慧新創公司 Scale AI 進行一筆高達數十億美元的投資。

傳Meta欲投資Scale AI超過100億美元。(圖：Shutterstock)

部分消息人士指出，此筆潛在投資金額可能超過 100 億美元，不僅凸顯 Meta 對 AI 發展的高度重視，也讓此交易成為其至今為止最大的外部 AI 投資。

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不過，知情人士強調，這筆投資案的條件尚未最終敲定，後續仍可能有變數。針對此次洽談消息，Scale AI 與 Meta 皆尚未回應媒體詢問。

Scale AI 快速崛起，估值近 140 億美元、營收高速成長

Scale AI 成立於 2016 年，是一家專注於 AI 數據標註技術的新創公司，先後獲得輝達 (NVDA-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta 等科技巨頭的投資支持。

該公司目前估值接近 140 億美元，並建立了全球超過 9,000 個城市參與的 AI 研究資料交換平台。

根據先前報導，Scale AI 在 2024 年的營收已達 8.7 億美元，並預估 2025 年可成長至 20 億美元。

其透過大規模合約工作者進行圖像、文字等資料清理與標註，為 AI 訓練提供高品質數據。

祖克柏全面押注 AI，Meta 年度 AI 投資上看 650 億美元

Meta 執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）已將 AI 定為公司未來發展核心重點，並於今年初宣布將在 2025 年投入高達 650 億美元於 AI 相關項目，欲將將 Llama 打造為全球行業標準。