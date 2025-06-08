中國商務部：已依法批准合規中重稀土出口申請 、將持續將強審批

鉅亨網新聞中心 2025-06-08 22:00

‌



中國商務部於週六（7 日）晚間表示，考慮到各國在民用領域對中重稀土的合理需求與關切，已依法批准一定數量的合規出口申請，並將持續加強對合規申請的審批與監管工作。

中國商務部：已依法批准合規中重稀土出口申請。(圖：Shutterstock)

中國商務部發言人指出，稀土相關物項具備軍民兩用屬性，出口管制符合國際通行做法。中方依法對稀土實施管制，旨在維護國家安全及利益，履行防擴散等國際義務，展現中國維護世界和平與地區穩定的立場。

‌



此外，中國商務部還指出，他們已經注意到，隨著機器人、新能源汽車等高科技產業快速發展，全球對中重稀土在民用領域的需求持續增長。

中國商務部強調，中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查。

中國商務部發言人表示：「已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，並促進便利合規貿易。」

4 月，中國宣布對 7 種中重稀土產品實施出口限制，被視為對美國加徵高額關稅的反制措施。中國的出口管制引發影響，美、歐、日多家汽車製造商生產線造成停擺風險。