烏克蘭：擊落俄羅斯蘇-35戰機、摧毀「山毛櫸-M3」防空系統

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-09 05:30

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俄羅斯國防部上周六（7 日）發布戰報，稱過去一夜俄軍使用遠程高精度武器和無人機對烏克蘭軍工設施發動集群打擊，命中既定目標，烏克蘭則聲稱擊落蘇 - 35 戰機，摧毀一套俄軍現役「山毛櫸 - M3」防空系統。

俄羅斯擊落超過300架無人機，烏克蘭擊落蘇-35戰機。（圖：Shutterstock）

俄羅斯國防部說，過去一夜使用遠程高精度武器和無人機對烏軍攻擊型無人機組裝車間、武器裝備維修點、彈藥庫等發動集群打擊，目標均被擊中。

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俄羅斯防空系統共擊落 311 架烏軍固定翼無人機，其中 140 架位於特別軍事行動區域之外。此外，俄軍還在黑海摧毀 4 艘烏方無人艇。

烏克蘭武裝部隊總參謀部同日表示，當天前線共發生 100 餘次戰鬥，其中波克羅夫斯克和紅利曼方向的戰鬥最激烈。烏克蘭空軍說，在俄羅斯庫斯克方向擊落一架俄軍蘇 - 35 戰機。

烏克蘭武裝部隊總參謀部周日又通報，烏軍無人機系統部隊成功摧毀一套俄軍現役「山毛櫸 - M3」防空飛彈系統及其彈藥儲備。

烏克蘭總參謀部表示，烏軍操作員發現該系統後，先通過技術手段癱瘓其機動能力，隨後對目標進行長時間「照明」鎖定，最後實施精準打擊，引發系統搭載的彈藥爆炸，使該防空系統被徹底摧毀。