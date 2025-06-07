中歐貿易關係現轉機：中國加速稀土出口審批、白蘭地關稅裁定將出爐

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 19:30

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中國商務部週五（6 日）表示，中方願意加快對歐盟企業稀土出口的審批程序，並將在 7 月 5 日前公布對歐盟白蘭地進口反傾銷調查的最終裁定。此外，中國與歐盟就中國製電動車出口價格承諾的磋商也進入最後階段，雙方仍需持續努力。

中國加速稀土出口審批、白蘭地關稅裁定將出爐。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，上述議題是中國商務部長王文濤與歐盟貿易專員馬塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）近日於巴黎會晤時討論的重點。中國商務部指出，此次會談為過去一年中中歐關係緊張的貿易議題帶來重要進展。

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今年 4 月，中國決定暫停出口多種稀土材料及其相關磁鐵，此舉對全球汽車、航太、半導體與軍工產業造成嚴重衝擊。中國商務部表示高度重視歐盟的關切，願意為符合條件的稀土出口申請設立「綠色通道」，加快審批流程。

王文濤在會談中表示，希望歐盟與中國「相向而行」，採取有效措施，促進高科技產品對中國的合規貿易，並強化雙邊經貿合作。

此外，中方去年也對進口歐洲白蘭地啟動反傾銷調查，並於今年初對歐洲白蘭地徵收最高達 39% 的臨時反傾銷稅，其中以法國干邑（Cognac）品牌受影響最深，令中法雙邊關係更趨緊張。

此舉被視為回應歐盟對中國電動車課徵關稅的報復性措施，法國總統馬克宏更指責中方「純屬報復」。

受中方反傾銷措施衝擊的包括路威酩軒集團旗下軒尼詩（Hennessy）、保樂力加（Pernod Ricard）旗下馬爹利（Martell）與人頭馬君度（Rémy Cointreau）等品牌。

然而，原定於 1 月作出的最終裁定已延至 7 月。中國商務部表示，法國企業及相關協會已主動向中方提交價格承諾申請，雙方已就核心條款達成共識，中國當局表示正在審查完整文本，將於 7 月 5 日前公布最終結果。

除白蘭地爭議外，歐盟與中國亦在就中國製電動車進口問題尋求替代方案。歐盟去年對中國電動車課徵關稅後，雙方近日開始探討設定最低價格替代關稅的可能性。