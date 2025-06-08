台積電6/12除息4.5元挑戰秒填息 發放現金股利逾1100億元
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 即將在 6 月 12 日進行 2024 年第四季的盈餘分派，季配息 4.5 元，也是第二度除息 4.5 元，由於台積電過往季配息紀錄良好，大多呈現秒填息，不過現階段外在變數多，如美國總統川普政策反覆，台積電此次能否再度挑戰秒填息也讓外界高度關注。
台積電在今年 2 月中經董事會決議每股盈餘分配 4.5 元現金股利，並在本周四進行除息，此次預計共發出超過千億元現金，達 1,166.97 億元，現金股利發放日則定在 7 月 10 日。
台積電日前股東會時，財務長黃仁昭表示，台積電的股利政策是期望讓現金股利可持續性且穩定增加，因此每季發放的現金股利不低於前季、每一年不低於前一年。
另外，股東也期待台積電可以朝調升股息配發率，黃仁昭指出，股息配發率計算分母是以每股盈餘作為基準，台積電目前是以每年的自由現金流量 (Free Cash Flow) 作為分母，意即將每年自由現金流的 70%，用來發放現金股利給股東。
黃仁昭說，台積電過去幾年資本支出金額非常高，現金股利發放增加的速度就會持平或慢一些，但隨著投入的資本支出陸續回收，自由現金流量提高，股利發放金額增速也會提升，如過去一年每季現金股利就已調升 2 次。
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