Fed官員放話：別太快期待降息！關稅壓力還在

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 03:00

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美國聯準會 (Fed) 聖路易分行總裁穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 周二 (20 日) 在明尼蘇達州發表演說時表示，近期美中貿易降溫雖然為經濟前景帶來一定喘息空間，但整體而言，關稅仍可能對美國經濟活動造成壓力，進一步拖累就業市場並推高物價水準。穆薩勒姆是今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的委員之一。

穆薩勒姆指出，「即使在 5 月 12 日美中宣布降關稅後，關稅對近期經濟展望的影響依然顯著。」他認為，在整體情境下，關稅政策可能會抑制經濟活動，並使勞動市場進一步疲軟。

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美中雙方本月初宣布，將在未來 90 天內相互下調關稅，以爭取時間進行更多貿易談判。穆薩勒姆強調，儘管這是正面發展，但若通膨預期未能維持穩定，Fed 仍應優先關注物價穩定目標。

他表示：「當前時點，我們應持續爭取公眾對抗通膨政策的信心。」只要美國民眾對通膨未來能回落至 Fed 的 2% 目標仍有信心，貨幣政策便能在穩定物價與支持就業之間取得平衡。

穆薩勒姆認為，美國經濟當前仍展現出一定基本面韌性，儘管企業調查顯示近期投資與招聘計畫有所減緩，但金融條件仍具支撐力，包括銀行放貸水準仍穩定。

他補充表示，目前通膨未來走勢的不確定性仍高，兩種情境皆有可能發生：一是關稅導致的物價壓力為短期現象，二是形成更持久的通膨壓力。若是前者，Fed 可能考慮降息以支撐勞動市場，但他也警告，現在就預先承諾忽視關稅造成的通膨效應或過早放鬆政策，恐怕會低估通膨的強度與持續性。

穆薩勒姆說：「若通膨壓力變得頑固，並開始動搖市場對長期物價穩定的信心，政策就應更優先維護價格穩定。」