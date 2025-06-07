鉅亨網編譯段智恆 2025-06-07 02:30

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《華爾街日報》(WSJ) 周五 (6 日) 報導，美國總統川普提名的聯邦航空總署 (FAA) 署長人選貝德福 (Bryan Bedford)，近日向參議院承認，自己在 2010 年曾因參加真人秀節目《臥底老闆》(Undercover Boss) 化身空服員，引發 FAA 調查，但最終未遭罰款。這段過往可能在即將登場的參議院聽證會上成為焦點。

美FAA署長人選曝曾扮空服員 參院聽證恐成火藥庫(圖：REUTERS/TPG)

曾在節目中扮演空服員引發調查

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貝德福在 2010 年擔任邊疆航空 (Frontier) 航空執行長期間，參加《CBS》真人秀《臥底老闆》，親身體驗前線員工的工作，包括在機上擔任空服員、協助乘客及發送飲料。FAA 規定，真正的空服員需接受特別安全訓練。節目播出後，FAA 展開調查，以釐清貝德福是否違反航空安全規定。

這項調查直到近日才首次曝光，當時邊疆航空澄清貝德福並未作為機組成員執勤後，FAA 結案未予處罰。貝德福現任區域航空公司共和航空 (Republic Airways) 執行長，今年 3 月獲川普提名出任 FAA 局長。若獲參議院確認，他將成為全美航空安全最高主管。

參議院聽證會前主動揭露

根據《華爾街日報》取得的資料，貝德福本周向參議院提交補充文件，坦承漏報這段往事。他表示，起初在填寫背景審查問卷時未提及，後來補充說明這是「非故意遺漏」。

貝德福在補充文件中寫道：「在邊疆航空澄清我並未擔任機組人員後，我了解到 FAA 隨後結案。」FAA 前署長巴比特 (Randy Babbitt) 表示，當年在確認航班上有足夠的執勤空服員後，FAA 結束了調查，並未採取任何處分。他強調貝德福的初衷是正面，但建議邊疆航空當時應該主動通知 FAA。

巴比特笑說：「說實話，我覺得那集節目還挺有趣的。」

節目情節重現與提名爭議

在節目中，貝德福以假名「理查」(Richard) 戴上棕色假髮，參與地勤清理垃圾、行李裝卸及機艙清潔等任務，還在飛機上擔任空服員。節目中，他曾漏念部分安全簡報，拿著氧氣面罩坦言：「哎呀，我漏念了那部分。」

雖然邊疆航空航空現任管理層對此事表示不知情，但有專家認為，這起往事恐在 6 月 11 日的參議院聽證會上再度被提起。截稿前，FAA 和共和航空目前均未回應置評請求。

外界關注，貝德福未來可能面臨更多與航空安全相關的質詢，包括空中交通管制、波音飛機監管及飛行員訓練標準等議題。