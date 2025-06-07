紐時：川普上任後首遇強敵馬斯克 學者形容「如哥吉拉大戰金剛」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-07 01:12

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《紐約時報》周五 (6 日) 報導，美國總統川普上任後首次遇到勁敵馬斯克。兩人因立法政策分歧演變為激烈網路交鋒，馬斯克甚至支持彈劾川普。東北大學政治學教授形容這場對決「就像哥吉拉大戰金剛」。

川普與馬斯克從盟友變成敵人，學者稱這就像哥吉拉大戰金剛。(圖:Shutterstock)

從 1 月就職以來，川普幾乎沒有面臨任何有意義的反對聲浪。國會一直順從配合；在移民政策上，他強行突破法院阻撓，對律師事務所和大學進行報復；保守派媒體一直支持他的議程，部分主流新聞機構也被嚇得噤聲。

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但現在，他正在與憤怒的馬斯克正面交鋒。馬斯克有能力持續戰鬥、同樣具備川普那種直攻要害的本能，以及為了短期利益而選擇焦土作戰的意願。

川普一向擅長威嚇和羞辱對手，利用社群媒體和總統職位的軟硬實力來碾壓任何反對聲音。但馬斯克擁有 X 和 2.2 億追蹤者，在社群媒體的影響力可以匹敵甚至超越川普。川普雖然是億萬富翁，但馬斯克是世界首富，也是最成功的企業家和科技領袖之一。

東北大學政治學教授 Costas Panagopoulos 說：「這真的就像哥吉拉大戰金剛。」

衝突暴露川普弱點

儘管看兩個世界最有權勢的人互相攻擊很有吸引力，但背後涉及重大實質利益。他們的戰鬥正值川普在國會山進行微妙斡旋，試圖讓他的《大而美法案》在國會通過。

雙方的裂痕公開暴露了川普長期被掩蓋的弱點。他的大筆支出習慣長期讓黨內一小群持自由主義理念的議員感到不滿，他們經常對不斷增長的國債表示擔憂，但往往被迫屈服。現在馬斯克支持他們的主張，為他們提供了額外火力，進一步危及川普國內議程的立法通過。

川馬之爭也可能成為重大干擾，影響美國政府與俄羅斯、伊朗和中國的複雜談判。馬斯克周四還暗示，川普的關稅政策可能讓美國在今年稍後陷入衰退，這與部分經濟學家的擔憂不謀而合。

在馬斯克猛烈攻擊總統後，川普威脅撤銷 SpaceX 的政府合約，但聯邦政府對這家公司高度依賴。

分裂效應延續至 2026

喬治華盛頓大學政治管理項目主任 Todd Belt 預測，若兩人關係無法修復，2026 年共和黨初選時可能各自支持不同候選人。

「馬斯克愛冒險，他的事業跟政府關係這麼緊密，你很難想像他會真的退出政治，」Belt 說：「所以我覺得到了 2026 年，我們很可能會看到馬斯克派和川普派各推自己的候選人。」

遇到會同樣招式的對手

川普在政治上崛起部分是因為他擅長找出目標的弱點，然後無情嘲諷。他善於為對手貼上負面標籤，藉此終結對手競選活動。

但現在在馬斯克身上，他遇到了一個同樣精通社群媒體且傾向於打擊要害的對手。

雖然川普與馬斯克的衝突始於政策爭議，但馬斯克很快將戰火延燒到人身攻擊，暗示總統可能涉入富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 的性醜聞案。

「川普還有 3.5 年總統任期，」馬斯克在 X 上寫道，「但我還會在這裡 40 多年。」

川普起初相對溫和地表示對馬斯克感到「失望」，但很快就宣布這位億萬富翁已經「瘋了！」川普的前白宮首席策略師班農 (Stephen K. Bannon) 甚至呼籲驅逐馬斯克。

川式「混亂」治理 共和黨議員陷兩難

約翰霍普金斯大學政府與政策學院院長 William G. Howell 說：「川普總是在混亂中治理，但任何認為第二任期會紀律嚴明、穩定的人，這次應該打消這種想法了。即使你知道會發生什麼，也很難不對這種惡毒程度，以及如此公開和突然的攻擊感到驚訝。這種情況真的很異常。」