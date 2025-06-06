鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-06 10:00

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馬斯克近日公開砲轟美國總統川普，雙方在社群媒體上展開激烈口水戰，引發市場震動。這場爭執的核心圍繞著川普力推的「大而美法案」展開，而馬斯克對美國債務危機的擔憂更將公眾視線引向了美國國債這一全球金融系統的「定時炸彈」。

川馬互嗆！「大而美法案」引爆昔日盟友激烈口水戰 美國債務有多危險？ (圖:Shutterstock)

事件始於馬斯克周二 (4 日) 在 X 平台連發數十條推文，痛批川普政府的政策「令人作嘔」，甚至直言美國正滑向「債務奴隸制」。

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起初川普選擇沉默，但隨著馬斯克的批評愈發尖銳，他終於在周四 (5 日) 打破沉默。川普在橢圓形辦公室告訴記者，他對馬斯克「非常失望」，並暗示兩人曾經的親密關係可能難以挽回。

川普甚至威脅要取消政府與馬斯克旗下公司如特斯拉和 SpaceX 的合約，稱這是「在預算中節省數十億美元的最簡單方法」。這一言論如同一枚重磅炸彈，迅速點燃了雙方的戰火。

馬斯克之後迅速在 X 上展開反擊，並在一則討論特朗普是否應被彈劾的帖子下，馬斯克簡短但意味深長地評論「是的」。 此言一出，輿論譁然。

幾個小時內，兩人在各自的社交媒體平台展開一場激烈的口水戰。川普在 Truth Social 上發文，稱馬斯克「瘋了」，並指責他因取消電動車扣抵免措施而不滿。 馬斯克則毫不示弱回應道：「沒有我，特朗普早就輸掉 2024 年大選了，如此忘恩負義。」

馬斯克甚至發起了一場針對 2.2 億粉絲的民調，詢問是否需要在美國建立一個代表 80% 中間派的新政黨，這一舉動被外界解讀為對特朗普及其共和黨陣營的公開挑釁。

這場交鋒直接衝擊資本市場，特斯拉股價周四暴跌 14.3%，市值蒸發約 1​​500 億美元，跌破 1 兆美元。投資人擔憂政府合約取消風險及政策不確定性是崩跌主因。馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 也可能面臨合約危機，進一步加劇市場恐慌。

爭執背後是「大而美法案」的爭議。該法案打算實施數兆美元減稅、擴大軍費並暫停債務上限，這些舉措料將讓美國本財年預算赤字增加 6000 億美元。馬斯克抨擊該法案將導緻美國債務暴增至 2.5 兆美元，稱其「無法持續」。

馬斯克還強調，自己曾為削減政府支出竭盡全力，但川普的政策讓先前的努力付諸東流。

美國國債問題早已積重難返。作為全球最大債務國，美國國債規模已突破 36 兆美元，相當於中國全國存款總額的 2.4 倍，其成長速度更令人咋舌。

自 2020 年新冠疫情至今，債務激增 12 兆美元，但此前 221 年才累計至 12 兆美元。2024 財年，美國債務利息支出首次突破 1 兆美元，佔 GDP 比重達 3.93%，創 1998 年以來新高。

專家指出，美國債務上限機制形同「信用卡額度」，自 1960 年以來已上調 78 次，光是在 2001 年就上調 10 次。若國會無法及時提高上限，聯邦政府恐於 8 月陷入債務違約，引發全球金融動盪。

儘管市場普遍預期美國終將妥協，但馬斯克等人的警告揭示深層危機，也就是美國過度舉債終將反噬經濟，利息負擔加重、信評下調風險及美元地位動搖，恐將動搖全球金融體系根基。