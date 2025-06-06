川普馬斯克翻臉搶鋒頭 德總理梅爾茨反成贏家

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-06 21:30

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據《CNBC》周五 (6 日) 報導，德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 與美國總統川普的會晤，雖然被川普與馬斯克的爭執搶走風頭，但仍被視為他的一場勝利。

德國總理梅爾茨周四與美國總統川普會談，聚焦關稅、烏克蘭支援及北約國防支出等議題。(圖:Reuters/TPG)

荷蘭國際集團 (ING-US) 全球宏觀策略主管 Carsten Brzeski 周五表示：「被邊緣化未必總是壞事，事實上這可能反而幫助了梅爾茨，因為馬斯克的干擾，也轉移了外界對更具爭議話題的注意力。」

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高風險訪問獲普遍正評

對剛上任幾週的梅爾茨來說，這次訪問風險很高，因為近期其他領袖與川普會面時不怎麼順利。Brzeski 補充道：「在白宮橢圓形辦公室避免衝突情勢升級，在這個時代已經是一項成就。」

梅爾茨帶著完整議程抵達華盛頓，包括加強美德關係、可能嚴重影響德國關鍵產業的關稅議題、美國對烏克蘭戰爭的支持，以及提高北約國防支出等。

政治策略師 Julius van de Laar 周五表示，雖然不知道閉門會談的具體內容，但梅爾茨似乎能夠與川普討論大部分議題。

德國馬歇爾基金會資深研究員 Jackson Janes 指出，梅爾茨還向川普贈送了其祖父的出生證明，強調「你的家族與德國有淵源」，以及提到德國最近修改財政規則，以提高國防支出的計畫獲得川普正面回應。

奠定良好合作基礎

van de Laar 表示，梅爾茨的華府行總體而言打出了一支「全壘打」。Brzeski 也認為此行為兩國領袖奠定了良好基礎：「川普和梅爾茨之間似乎有一些共同點，這可能成為更具建設性關係的種子。」

梅爾茨甚至獲得川普的讚美，川普稱讚他的英語能力，並表示雖然這位德國領袖「難搞」，但是「很好打交道的人」。

會談後，梅爾茨顯得滿意，在社群媒體發文表示氣氛「非常好」，兩人有很多共同點，他說：「我帶著我們可以隨時通電話的感覺回來。」