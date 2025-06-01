德國總理梅爾茨下週訪美會川普！聚焦俄烏戰爭、中東局勢與關稅議題

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 12:15

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德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將於下週前往美國華盛頓，與美國總統川普（Donald Trump）舉行正式會面，這是梅爾茨接任德國總理後首次與川普在白宮面對面會談。

據《歐洲新聞台》報導，雙方領導人將聚焦討論俄烏戰爭、中東地區的緊張局勢，以及雙邊貿易關係和關稅等議題，尤其是近期歐盟與美國間的貿易摩擦。

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當地媒體指出，梅爾茨與川普的會談結束後，將舉行午宴並共同出席記者會，增進雙方公開溝通與外交關係。

梅爾茨計畫於 6 月 4 日（週三）晚間約 10 點從柏林出發前往華盛頓，出發前將與德國各州州長共進晚餐，展示國內政治團結。

梅爾茨與川普近週已多次進行電話會談，包含一次單獨通話與三次多國領袖群組討論，重點圍繞如何結束俄烏衝突。

作為外交努力的一部分，梅爾茨近日在柏林接待了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），致力促成停火並鞏固西方對烏克蘭的支持。