〈房產〉南台灣最大「誠品」進駐台南 周邊房價漲逾1成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-05 11:18

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誠品生活 (2926-TW) 規模 6000 坪，南台灣規模最大的「誠品生活台南」，已在 5 月 28 日試營運，為台南南區點亮新商機。房仲業者盤點南台灣 6 間誠品生活門市，周邊近一年房價表現，包括甫試營運的台南店、屏東太百店以及高雄遠百店，近一年房價均呈上揚。

南台灣最大「誠品」進駐台南，營運規模達6000坪。(圖：台灣房屋提供)

統計顯示，近期話題熱度最高的台南店，不僅為南台灣規模最大，房價漲勢也最兇，區段近一年平均房價，已從每坪 15.8 萬元，上漲至 18.2 萬元，年漲幅逾 1 成，每坪 18.2 萬的平均單價，也是誠品生產南部 6 大門市據點周邊中，最親民的文青宅。

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誠品生活台南位於台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點。全棟規模 6000 坪涵蓋誠品多種業態的精彩，周邊提供逾 1200 個汽機車停車位。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，「誠品生活」以結合書店、餐飲與商場的二代店經營模式發展，目前全台多數據點設於百貨商場內，以結合百貨商圈的成熟機能與強大集客力，帶動更高的營運效益，受惠大型品牌進駐加持，勢必有利滿足生活圈機能與商機發展，為區域房市表現加分，然而，整體房市表現，仍仰賴公共建設開發、新案供給與生活機能發展等多重因素來支撐。

台灣房屋台南誠品加盟店店東莊三民表示，「誠品生活台南」位於南區中華西路一段，以獨棟四層樓大型街邊店，坐落於占地 2.3 公頃、全台最大燒肉園區「碳佐麻里新興園區」內，試營運首日，一早還沒開放營業，已有大批人潮等著排隊進場，展現其高人氣。

莊三民指出，南區因地處台南邊陲，過往開發話題有限，為台南市房價基期較低的蛋白區，此次誠品進駐，不僅為商圈增添生活機能與文青氣息，大品牌有利發揮聚客效應，活絡商圈並提升房市能見度。然而周邊住宅多為屋齡 30、40 年大型國宅聚落，近年主要受稀有大樓新案「森安邦」進駐，為區域房市挹注活水，該案預售期成交均價 2 字頭，今年成屋後均價已站上 3 字頭，中古國宅房價連帶補漲，以 4、5 樓國宅 3 房公寓，每坪單價從最低個位數，如今 1 字頭才能入手，受惠新興紅利，進而帶旺價量表現。

觀察南部地區其他誠品生活門市，包括高雄義享店、駁二店及台南南紡店，近一年周邊房價表現反呈現下修，其中位於義享天地的義享店，周邊房價從 3 字頭下修至 29.6 萬元，小跌 4.3% 最多。