〈房產〉桃園3大區預售屋坪價比中古屋高出逾14萬元 「桃園區」價差最大

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-05 12:22

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近年預售屋價格持續攀高，實惠的中古屋吸引許多購屋族目光。房仲業者盤點桃園市近一年預售屋、中古屋實價登錄交易，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前 3 大行政區，其每坪價差已經超過 14 萬元。排名第一的「桃園區」，單坪價差幅度達 62.7%。

「桃園區」預售屋與中古屋單坪價差幅度達62.7%。(鉅亨網記者張欽發攝)

而機捷通勤族最愛的「龜山區」，單坪價差幅度達 49.8%，位居第二；「中壢區」則有知名青埔重劃區，推升預售屋、中古屋單坪價差幅度 45%，緊追在後、排名第三。

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桃園市「桃園區」預售屋每坪均價突破 5 字頭、位居桃園市第一，令中古、預售屋單坪價差幅度達到驚人的 62.7%；若以 30 坪物件計算，買預售屋比買中古屋要多付近 600 萬元。有巢氏房屋桃園市府廈門加盟店東劉運閎指出，桃園區前有藝文特區成功發展的案例，後續的小檜溪重劃區、中路重劃區、經國特區等，也都受到購屋族青睞，加上土地、營建成本上升，推動預售屋價格持續增漲，相比之下，距離重劃區一路之隔的 3 字頭舊城區中古屋更顯實惠。

桃園區原本就是桃園市最熱鬧的區域，交通便利、生活機能完備，劉運閎指出，購屋族群近 7 成是通勤族，加上捷運、鐵路地下化的議題發燒，吸引雙北、周遭行政區民眾前來置產。自去年限貸令後，中古屋價格有下降趨勢、供給量也有增加，小資族可考慮先入手中古屋，不僅總價較親民，實際室內坪數也會比預售屋大上許多，待交通建設完工後還有通車行情。以現在議價幅度較大的情況來看，是相當不錯的入手時機。

桃園市「龜山區」距離雙北市近，一直是雙北外移人口的首選之一，也因為他們較高的價格接受度，也令預售屋、中古屋單坪價差幅度達 49.8%，以千萬購屋預算來看，預售屋與中古屋可買到的面積相差可達 10 坪之多，且中古屋公設比低、實際室內坪數差距更大。永義房屋 a7 新未來加盟店長林為宇解釋，龜山區受地形影響分為上龜山、下龜山，因早期發展集中於上龜山的長庚醫院、華亞科技園區一帶，故交易量也多集中於此。近年在人口移入、機捷、大型購物中心發展的影響下，機捷 A7-A9 站沿線都有預售屋推出，且價格持續上漲，更顯中古屋價格友善。

林為宇表示，上龜山對於通勤族除了交通方便有吸引力外，價格區間大、能滿足不同購屋預算也是誘因。以機捷 A7-A9 站為例，每站約有 200-300 萬元的價差。A9 林口站因林口重劃區影響，不僅百貨公司多、房價也最高，其次為生活機能成熟的 A8 長庚醫院站，最後則是發展中的 A7 體育大學站。僅兩站之差，相同條件下的產品物件，預售屋和中古屋物件總價可達 500 萬元的差距。林為宇也建議剛需購屋族對於中古屋可以勇敢出價，把握目前較大的議價空間。

預售屋與中古屋價差幅度達 46.7% 的桃園市「中壢區」，預售屋、中古屋單坪價格也相差 14.3 萬元，位居桃園第三。有巢氏房屋園區龍慈吉富店東張建明說明，中壢區本就為南桃園的發展重心，有中壢工業區提供就業機會，持續吸引周遭人口移入。加上鐵路地下化、捷運綠線建設，串聯機捷的通勤功能，及青埔重劃區發展成功，在預期城市翻新心態下，預售屋價格持續上漲。

張建明指出，中古屋目前多為 20 年屋齡以內的物件，以 30 坪相似屋型的產品相比，預售屋、中古屋總價差直逼 450 萬元。若與桃園區條件類似的中古屋相比，中壢區中古屋每坪單價也便宜近 8 萬元左右，算是價格的凹陷區。以近期成交案件來看，價格都有下跌，屋主讓利空間擴大，預計下半年議價幅度可達 5-10%，購屋族可把握時機尋找適合物件。