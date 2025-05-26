比亞迪掀起新一輪價格戰！引發投資人擔憂整體車市

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-26 19:00

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中國電動車市場競爭激烈，如今約有 100 個品牌在全球最大的汽車市場中爭奪市占率，導致競爭異常殘酷，價格戰廝殺慘烈。

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比亞迪上周宣布大幅降低多達 22 款純電動和插電混動車型的價格，優惠將持續到 6 月底。這些降價的幅度最高可達 35%。例如，以超低價著稱的「海鷗」車型，起售價從先前的人民幣 69800 元下調至 55800 元，降幅達 20%。而「海豹」雙電機版混動轎車的降幅最大，直降 53000 元，至 102800 元，跌幅高達 34%。

比亞迪的降價行動加劇了市場對產業競爭進一步惡化、可能侵蝕車企利潤率的擔憂。

比亞迪在宣布降價後，其在香港股市的股價領跌中國電動車板塊，收跌 8.6%。其他競爭對手如吉利汽車、長城汽車、小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車的股價也普遍走低。

儘管比亞迪今年的銷售表現強勁，銷量有望超過 500 萬輛，甚至在 4 月份歐洲電動車銷量首次超越特斯拉 (TSLA-US)，但分析人士指出，這些降價措施發出了強烈信號，顯示終端市場形勢相當嚴峻。比亞迪近年來也試圖清理不具備新型駕駛輔助功能的老款車型庫存，這也加劇了公司與經銷商之間的壓力。