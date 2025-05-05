海外表現強勁！陸車廠主導全球新能源汽車市場 今年首季市佔68% 增量貢獻度84%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-05 11:40

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最新數據顯示，中國在今年首季主導全球新能源汽車市場，占比高達 68%，在整體成長的貢獻度上更高達 84%。

中國全國乘聯分會秘書長崔東樹上周六 (3 日) 表示，今年首季世界汽車銷量達 2264 萬輛，新能源汽車 446 萬輛，新能源汽車份額達 19.7%，其中純電動車的佔比達到 12.9%，插電混動達到 6.8% 的汽車比例，混合動力佔到 7%，油電混動的佔比提升。在此期間，中國新能源乘用車市場表現強勁，全球市佔率高達 67.7%，較去年同期成長 5.4 個百分點。

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自 2021 年以來，中國新能源乘用車在世界上的佔比持續攀升，2021 年為 52.4%，2022 年超 63%，2023 年達 64%，2024 年進一步升至 70.1%，2025 年 Q1 保持在 67.7% 的高位。

目前海外可統計到的主流市場中，中國新能源自主品牌在海外表現持續走強。2021 年中國自主品牌新能源汽車在海外市佔率 1.8%，2022 年升至 4.7%，2023 年升至 7.9%，2024 年自主新能源乘用車海外銷售市場銷售達 9.5%。由於歐美新能源表現較差，因此自主新能源乘用車海外市佔率上升速度提升。

崔東樹指出，全球新能源汽車滲透率整體呈現快速提升趨勢，2022 年達到 13% 水平，2023 年達 16%，2024 年達到 19.2%，今年首季僅 19%。

今年首季滲透率中，中國新能源汽車滲透率達 46%，德國 24%，挪威達 75%，美國僅 9.7%，日本僅 2%，因此全球新能源汽車發展的不均衡性極為明顯。

中國在全球純電動車市場份額表現相對平穩，2017 至 2018 年市佔率在 60% 左右，2019 至 2020 年稍微下降，降到 2020 年的 48.5% 的份額，2022 年又回升至 65.9%，2023 至 2024 年的市佔率低於 65% 的市佔率，今年首季中國在世界純電動車市佔率 62.9% 份額，較去年同期增加 4.1 個百分點。

此外，全球新能源汽車整體的增量貢獻基本上在中國，今年首季全球新能源的增減量貢獻度中，中國佔了 84%，德國和法國各佔了增量的 5%，英國佔了 3%，土耳其佔了 2%，義大利佔了 1%，其他國家實際上增量貢獻度都出現了相對下降的情況。中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。

就個別車廠表現來看，歷年市佔數據顯示，中國的比亞迪在全球領先，中國吉利迅速崛起，特斯拉表現不強，下滑到第三名。

此外，上汽集團乘用車及上汽五菱兩家自主車廠近來在海外也表現平穩，吉利汽車與長安新能源走強明顯。德國福斯的新能源汽車表現較強，但 BMW、南韓現代等車廠下降到第三梯隊水準。