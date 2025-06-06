異口同聲！小摩估升值預期增強有望吸引外資更青睞中國國債 高盛列四大因素力挺人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-06 09:10

‌



摩根大通 (JPM-US) 全球宏觀研究主管 Luis Oganes 近日就聯準會 (Fed) 政策、美國財政危機、美元與人民幣匯率走勢等核心議題展開深度分析。與此同時，高盛近日亦針對人民幣匯率穩定性發表看法，雙方從不同角度解讀當前全球金融市場的關鍵變量。

小摩估升值預期增強有望吸引外資更青睞中國國債 高盛列四大因素力挺人民幣 (圖:Shutterstock)

穆迪近期下調美國信評等級之舉，將市場關注重點再次拉回美國財政狀況。Oganes 直指，美國財政惡化已非短期問題。「疫後財政赤字本應回落，但現實是赤字易升難降。」

‌



根據摩根大通預測，2024 年度美國財政赤字佔 GDP 比率為 6.28%，2026 年恐升至 7%，而國會正在討論的「大而美」預算支出案更可能進一步推高債務負擔，10 年內美國政府債務佔 GDP 比例將從 100% 攀升至 125%。

Oganes 還說，「穆迪的決定並不意外，這只是與標普 (2011 年)、惠譽(2023 年) 保持一致」，並指真正令市場不安的是財政刺激的「非必要性」。美國經濟當前並不需要額外財政擴張，但國會政策卻持續推高債務，導致長期利率上行，「這是市場在向政治家們發出警告」。

對於美國財長貝森特「沒人在乎穆迪決定」的發言，他則認為，真正的壓力來源並非降評，而是國會討論的財政法案。「市場壓力來自於政策方向，而非某一家評級機構的結論。」

​​Fed 貨幣政策路徑是當前全球市場的核心關注重點。Oganes 明確表示，受關稅政策影響，Fed 恐難實施「預防性降息」。關稅將帶來雙重衝擊，一方面推高商品價格，加劇通膨，另一方面抑制經濟增長。

摩根大通預測，今年第四季美國通膨率恐從目前的 2.4% 升至 3.5%，這將壓縮 Fed 的政策空間。「若通膨先於經濟疲軟顯現，Fed 將被迫等待更久。」

Oganes 進一步解釋，美國經濟韌性仍在，但關稅負面效應恐需時數月甚至更長時間才能完全顯現。「就業市場未明顯惡化、經濟未陷入衰退前，Fed 會選擇觀望。」此外，維護政策可信度也是關鍵，若在通膨風險未消時貿然降息，恐削弱市場對 Fed 抗通膨承諾的信心。

Oganes 指出，在此背景下，美元走勢恐轉趨疲軟。過去幾年美元升值依賴「美國例外論」，但當前形勢已變，關稅不確定性削弱增長預期、通膨升高壓低實質利率、Fed 最終降息預期升溫，加上投資者多元化配置需求，美元恐進入下行通道。「摩根大通預計今年底歐元兌美元匯率將達 1.2，創近年新高。」

​​相較於美元的不確定性，人民幣與中國債市表現受到 Oganes 的關注。「儘管關稅帶來不確定性，但人民幣目前未顯著走弱，中國央行對資本外流的防範措施發揮了關鍵作用。市場將等待貿易談判結果明朗，年底美元兌人民幣匯率料將在 7.3 附近，但市場也存在升值至 7.0 的樂觀預期。」

若人民幣升值預期強化，中國國債的吸引力也有望顯著提升。Oganes 說，「人民幣國際化進程中，中國債券市場正吸引更多外國投資者」，並強調儘管當前中國債券收益率較低，但人民幣升值預期恐驅動投資人增配中國國債，貿易談判進展將是最關鍵的催化劑。