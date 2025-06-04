鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-04 08:17

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「近年來，（中國）汽車市場出現一種名為『零公里二手車』的怪象：新車剛完成上排，就以二手車名義重新流入市場。這類車輛在懂車帝、瓜子二手車等平台上的銷售商家多達三、四千家。」近日長城汽車董事長魏建軍痛批行業過度內捲背後的畸形競爭現狀，並直指「零公里二手車」會擾亂市場秩序。

中國車市怪象！行駛里程「零公里」二手車湧現。（圖：Shutterstock）

據《證券時報》周三（4 日）報導，所謂「零公里二手車」，通常是指那些已經完成車輛登記手續，名義上屬於「二手車」，但實際行駛里程極低甚至掛零的車輛。

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這類車輛通常因特殊原因未真正投入使用，就被轉手出售，因此幾乎是新車。這種情況常見於 4S 店，其試駕車、展車等，部分消費者購車後因突發情況立即轉手的車輛，也被業界視作「零公里二手車」。

不過，近年來，有車廠和經銷商將新車上牌，計入「已售」數據，隨後通過二手車商低價轉賣。這種操作，既能讓車廠快速處理積壓庫存、收回資金，又能通過虛假銷售數據向資本市場營造「熱銷」假象。

魏建軍表示，「零公里二手車」是一種怪象，看似已售出，實際又回到二手車商手上。