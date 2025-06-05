亞馬遜再砸100億美元在北卡建AI資料中心

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-05 01:40

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根據《CNBC》周三 (4 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將在北卡羅來納州投資 100 億美元興建新資料中心，以擴展其人工智慧 (AI) 基礎設施，並將在當地創造約 500 個工作機會。

繼今年1月在喬治亞州投資110億美元後，亞馬遜再度砸重金在北卡羅來納州擴建AI資料中心。(圖:Shutterstock)

與其他主要科技公司一樣，亞馬遜正加速擴建 AI 任務處理能力，以跟上包括微軟、Google 和 OpenAI 在內的競爭對手。該公司今年資本支出預算高達 1000 億美元，主力押注 AI 領域。

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亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 曾稱生成式 AI 是「一生一次的商業機會」。

亞馬遜解釋，生成式 AI 正驅動雲端基礎設施和運算能力需求激增，此次投資將強化 AWS 資料中心的 AI 支援能力。

該公司今年 1 月也曾宣布將在喬治亞州投資至少 110 億美元興建新資料中心，以支援雲端運算和 AI 需求。