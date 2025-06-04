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川普減稅法案債務評估降至2.4兆美元 共和黨內部現分歧

鉅亨網編譯王貞懿


綜合外媒報導，美國國會預算辦公室 (CBO) 周三 (4 日) 將川普《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act) 減稅法案對美國國債的衝擊評估下修至 2.42 兆美元，較先前估計減少 1.4 兆美元。

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川普減稅法案在參議院面臨共和黨內部分歧，財政保守派與支持永久減稅派立場相左。(圖:Reuters/TPG)

CBO 先前估計這項 5 月 22 日在沒有民主黨支持下通過的共和黨法案，將使已累積 36.2 兆美元的美國國債在未來十年再增加約 3.8 兆美元，最新評估則下修至 2.42 兆美元。新的 CBO 估算考慮了共和黨領袖在推動法案通過時所做的最後修改。


該法案目前正等待參議院審議，預計川普將於周三與參議院財政委員會共和黨人會面討論。由於共和黨在參議院僅以 53 比 47 的微弱多數優勢，黨內不同派系正爭相修改眾議院通過的法案。

共和黨內部對法案存在不同意見。財政保守派希望加強削減赤字，但另一派議員則要求將臨時減稅措施永久化，這將導致政府稅收進一步減少。

該法案涵蓋川普大部分經濟議程，將永久實施其 2017 年所得稅減免政策，並提供競選期間承諾的新福利，包括在 2028 年之前免除小費和加班費的稅款。此外，該法案還將州和地方稅的聯邦抵扣上限從 1 萬美元提高到 4 萬美元。

川普政府官員曾多次駁斥 CBO 預測不準確，稱其未能將減稅、關稅上調和放鬆管制等措施對經濟成長的提振作用考慮在內。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 上月表示：「我並不擔心美國的債務動態」，因為不斷成長的 GDP 將減輕債務負擔，他預測到明年這個時候，美國經濟成長將「超過 3%」。

貝森特呼籲議員在 7 月中旬前通過這項包含提高法定債務上限的法案。自今年年初以來，財政部一直在使用特殊會計手段來避免觸及債務上限，並警告這些措施可能在 8 月失效。

該法案削減了多項聯邦支出，包括清潔能源信貸，並要求醫療補助受益人必須工作才能獲得補助。CBO 評估顯示，現有法案中的措施可能導致 2034 年有 1090 萬人失去醫療保險。

這項立法將加劇聯邦政府已經嚴重的債務問題。在去年 10 月 1 日結束的財政年度，華府的預算赤字超過 GDP 的 6%，政府現在在利息上的支出已超過國防或醫療保險。

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