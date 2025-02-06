亞馬遜財報前瞻：分析師看好AWS與零售成長
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-06 17:30
亞馬遜 (AMZN-US) 將在周四 (6 日) 盤後公布第四季度財報，市場看好表現優於預期，這主要受益於強勁的假日需求和廣告收入增長。分析師們特別關注亞馬遜雲端運算平台 AWS 的表現，預計它將成為第四季度乃至 2025 年的主要增長動力。
華爾街分析師的主要觀點：
美國銀行 (BofA)：
- 預計亞馬遜第四季度營收將達到 1870 億美元，營業利潤為 197 億美元。
- 投資者將關注 AWS 的增長、人工智慧 (AI) 的擴展、廣告收入以及 2025 年的支出前景。
- 看好 AWS 的雲端需求，並認為 AI 將在明年繼續顯著貢獻增長。
- 亞馬遜與 Anthropic 擴大合作夥伴關係，推出具競爭力的新 AI 產品 (包括 Nova 模型和 Trainium 上的較低基礎設施成本)，以及 Nvidia 晶片供應增加 (包括 Nvidia Blackwell 晶片和雲端產品的推出) 等因素，都將推動增長。
- 維持對亞馬遜的「買入」評級，目標價為 255 美元，比目前價格高出約 8%。
德意志銀行 (Deutsche Bank)：
- 預計亞馬遜的盈利將超出預期，這得益於美國消費者前景改善和對 AI 的需求不斷增長。
- AWS 的利潤率和零售部門的單位毛利也應超出預期，使營業收入達到 210 億美元。
- 對整體 Gen AI 需求的廣泛加速，以及業界對 AWS 的 AI 服務越來越積極的態度，增強了對此預期的信心。
- AWS 在第四季度增加的 AI 收入可能至少有數億美元。
- 亞馬遜不斷優化的服務成本、強勁的廣告增長和優於預期的假日需求也是利好因素。
- 德意志銀行對亞馬遜的目標價為 275 美元，比目前價格高出近 17%。
Wedbush Securities：
- 零售效率的提高和強勁的美國假日銷售使亞馬遜有望實現有意義的利潤率擴張。
- 預計亞馬遜第四季營業收入為 207 億美元，比普遍預期高出 9%。
- 這意味著該公司已超過 2024 年的初始收入預期 40% 以上，Wedbush 預計亞馬遜將再次實現這一目標。
- 儘管今年門檻較高，但 Wedbush 認為亞馬遜有能力在 2025 年再次超越預期，其全年營業收入預期比普遍預期高出 5%。
- Wedbush 不擔心投資者對亞馬遜利潤潛力過於保守的看法，例如該公司衛星和 AI 計劃背後不斷上升的成本。相反，零售實力、履行優化以及利潤率更高的 AWS 和廣告收入將推動亞馬遜實現更多增長。
- 維持對亞馬遜的「跑贏大盤」評級。將其目標價提高至 280 美元，意味著比目前水準高出近 19%。
摩根士丹利 (Morgan Stanley)：
- 亞馬遜正在將機器人技術置於其倉庫業務的核心地位，這是一個投資者可能低估的優勢。
- 亞馬遜現在擁有工業機器人，可以提高倉儲、庫存管理、揀貨 / 包裝、分類和出站等訂單履行階段的效率。
- 由於履行成本佔零售收入的近 20% (其中勞動力約佔履行成本的 60%)，因此自動化可以對長期 EBIT 潛力產生重大影響。
- 如果亞馬遜 30% 到 40% 的美國部門由機器人倉庫提供服務，那麼到 2030 年，這項長期利好可能會為公司節省 100 億美元。
- 摩根士丹利對亞馬遜持有「增持」評級，目標價為 280 美元，意味著比目前水準高出近 19%。
瑞穗證券 (Mizuho Securities)：
- 第四季廣告支出增長改善，使瑞穗分析師確信消費者支出正在正常化，這對亞馬遜來說是一個宏觀利好因素。
- 包括主食和可選產品的定價改善表明消費者環境更健康。
- 由於 AWS 的出色表現、零售利潤率的擴張以及轉向客製化 ASIC 帶來的資本效率，因此亞馬遜的風險 / 回報是有利的。
- 瑞穗證券對亞馬遜股票的評級為「跑贏大盤」，目標價為 285 美元，比目前水準高出 20%。
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