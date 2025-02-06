亞馬遜財報前瞻：分析師看好AWS與零售成長

亞馬遜 (AMZN-US) 將在周四 (6 日) 盤後公布第四季度財報，市場看好表現優於預期，這主要受益於強勁的假日需求和廣告收入增長。分析師們特別關注亞馬遜雲端運算平台 AWS 的表現，預計它將成為第四季度乃至 2025 年的主要增長動力。