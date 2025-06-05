人才反向流動8倍差距！Anthropic憑什麼讓OpenAI工程師投靠？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-05 01:00

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根據《商業內幕》周三 (4 日) 報導，創投公司 SignalFire 最新報告顯示，AI 新創公司 Anthropic 正在 AI 人才爭奪戰中佔據上風。Anthropic 在安全議題上的堅定立場、技術實力，以及作為早期新創公司的地位，都幫助它成功網羅人才。

Anthropic在AI人才爭奪戰中表現亮眼之外，員工留任率也高達八成。(圖:Shutterstock)

此報告主要是基於 LinkedIn 的分析。OpenAI 工程師跳槽到 Anthropic 的機率是反向的 8 倍。這種人才流動趨勢在 Google 旗下 AI 部門 DeepMind 更加明顯，每 11 名跳槽到 Anthropic 的 DeepMind 員工，對比只有 1 名 Anthropic 員工轉向 DeepMind。

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在這場 AI 人才角力戰中，Anthropic 已經挖走兩名 OpenAI 的共同創辦人。不過，值得注意的是，它本身就是由一群前 OpenAI 員工所創立。

SignalFire 發現，Anthropic 的員工留任率表現也相當出色，達到 80%，相較之下 OpenAI 為 67%。DeepMind 緊追在後，留任率為 78%。

重視 AI 安全成挖角利器

多位 OpenAI 高階主管轉投 Anthropic，部分原因在於該公司對 AI 安全的重視。

例如，Jan Leike 在 2024 年從 OpenAI 跳槽。他曾共同領導 OpenAI 的「超級對齊 (superalignment)」團隊，目標是確保未來的超級 AI 系統與人類價值觀保持「一致」。Leike 在 X 平台發文談及離職時表示，OpenAI 的「安全文化和流程已經讓位給光鮮亮麗的產品」。他現在共同領導 Anthropic 的對齊團隊。

OpenAI 共同創辦人 John Schulman 去年也辭職加入 Anthropic，他在 X 上寫道，希望「深化」對 AI 對齊議題的專注。不過他隨後離開，改加入前 OpenAI 技術長 Mira Murati 的新創公司 Thinking Machines。

同樣身為 OpenAI 共同創辦人的 AI 研究員 Durk Kingma 也加入了 Anthropic，他還曾在 DeepMind 工作數年。

Anthropic 也從 DeepMind 挖走多位知名員工，如 DeepMind 的資深研究科學家 Neil Housby、研究科學家 Nicholas Carlini。

Carlini 在部落格文章中寫道：「Anthropic 的員工真正關心我所關心的安全議題，並且會讓我專注於這些工作。」

新創公司股權更具吸引力

Anthropic 的新創地位也可能成為優勢。工程師薪酬平台 Levels.fyi 共同創辦人 Zuhayeer Musa 表示，像 Anthropic 這樣的新創公司，股權前景可能更具吸引力。

Google 則早已是上市公司，2015 年成立的 OpenAI 目前估值 3000 億美元，而 2021 年成立的 Anthropic 現估值為 615 億美元。Musa 說：「人們可能認為在 Anthropic 有更多未來上漲空間。」

此外，SignalFire 研究主管 Asher Bantock 告訴《商業內幕》，可能是因為 Anthropic 的資深員工本來就較少有轉職的想法。

SignalFire 也將人才流動部分歸因於 Anthropic 的 AI 助理 Claude 在開發者中日益受歡迎。報告指出：「工程師往往會被他們欣賞和使用的產品公司所吸引。」雖然 OpenAI 的 ChatGPT 同樣是熱門的程式設計工具，但 Claude 顯然也獲得了開發者的青睞。