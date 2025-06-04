AI也有自己的部落格！Anthropic悄悄推出「Claude Explains」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 16:40

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人工智慧（AI）公司 Anthropic 近日悄悄推出名為「Claude Explains」（Claude 解釋）的全新部落格平台，由其自家 AI 模型「Claude」負責內容生成。

Anthropic推出「Claude Explains」。(圖：Shutterstock)

（圖：截自 Anthropic 官網）

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該部落格主要聚焦技術與應用主題，例如「使用 Claude 簡化複雜的程式碼庫」，展示 AI 模型在內容創作與技術教學上的實用性。

目前尚不清楚 Claude 的原創文章有多少被納入了「Claude Explains」的貼文中。據一位發言人稱，該部落格由 Anthropic 的「主題專家和編輯團隊」負責監管，並由內部團隊對其進行審核、改進和提升。

值得注意的是，「Claude Explains」首頁介紹寫道：「歡迎來到 Anthropic 宇宙的一個小角落，Claude 在這裡撰寫著各種各樣的主題。」，卻未明確說明內容是 AI 與人類合作完成，可能導致讀者誤以為所有文章均由 AI 全權撰寫。

Anthropic 將本次部落格視為一項展示人機協作的實驗，強調 AI 並非要取代人類，而是用來擴大專業人力的產能。公司表示，未來將涵蓋創意寫作、資料分析、商業策略等主題，讓 AI 成為內容團隊的強力助手。

Anthropic 並非唯一投入 AI 內容創作的業者。此前，OpenAI 也已推出強化創作能力的 AI 模型，Meta (META-US) 執行長祖克柏則計畫開發完整的 AI 廣告工具。OpenAI 執行長 Sam Altman 更大膽預測，AI 將能取代 95% 現今行銷與創意相關工作。

許多新聞媒體如《Gannett》、《彭博》、《Business Insider》 等也嘗試使用 AI 撰寫比賽摘要與新聞重點。不過，錯誤與不實資訊頻傳，如《Business Insider》曾推薦不存在的書籍，《彭博》也不得不更正多篇 AI 摘要內容，引發業界對 AI 寫作品質的質疑。

G/O Media 更因不顧編輯反對，發布錯誤百出的 AI 文章而遭批評。