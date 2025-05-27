Anthropic發布Claude Opus 4與Sonnet 4：全球最強AI模型挑戰OpenAI與Google

鉅亨網新聞中心 2025-05-27 15:30

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人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 上週四在舊金山舉行首屆開發者大會，正式推出新一代 AI 語言模型 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4。這家估值超過 610 億美元的 AI 公司表示，Opus 4 擁有「全球最佳程式設計能力」，可長時間穩定執行複雜且需要高度專注的任務。

根據《財富》中文網報導，Anthropic 指出，Claude Opus 4 可驅動 AI 代理（AI agent） 分析數千個資料來源，並完成高度複雜的操作，特別擅長處理長鏈式推理與多步驟決策任務，展示其在深度運算與自動化流程上的強大實力。

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此次 Opus 4 發表凸顯科技巨頭間對「最先進 AI 模型」稱號的激烈爭奪。Anthropic 在軟體工程基準測試中表現超越 OpenAI 最新模型，並大幅領先 Google (GOOGL-US) 實驗性產品 Gemini Diffusion，成為產業焦點。

網際網路服務公司樂天（Rakuten）AI 總經理指出，Claude Opus 4 在實際部署中可連續自主撰寫程式長達七小時。

Anthropic 技術團隊成員 Dianne Penn 表示，Opus 4 不僅是執行指令的助手，更升級為能自主執行任務的 AI 代理（AI agent），代表 AI 系統邁入嶄新階段，是 AI 應用能力的一大飛躍。

Claude Opus 4 導入新式記憶架構，具備類似檔案系統的機制，能追蹤任務進度並依據上下文有策略地提取記憶，類似人類的規劃與調整方式，跟前一代相比記憶能力大幅提升。

新模型可在推理與多種工具調用之間靈活切換，支援網頁搜尋與程式測試同步運行，大幅提升多工處理效率與複雜任務處理能力，為開發者與企業提供更高效的解決方案。

Anthropic AI 平台產品負責人 Michael Gerstenhaber 表示，AI 發展是一場邁向巔峰的競賽，但安全與責任更應被放在首位。Opus 4 導入嚴格的 ASL-3 安全等級標準，涵蓋防止模型被濫用、保護機密資料與防止模型權重洩漏等措施，是 Anthropic 歷來最嚴格的 AI 安全規範。

儘管 Opus 4 不需最高級別 ASL-4 的防護，Anthropic 仍主動以 ASL-3 標準推出新產品，以預先應對可能升高的 AI 風險，展現其對 AI 安全治理的高度重視與責任。

Anthropic 也承諾，將與 Opus 4 與 Sonnet 4 同步發布模型「系統卡片」，完整揭示模型能力與安全評估細節，與 OpenAI 和 Google 近來延遲或省略模型卡片的作法形成強烈對比。