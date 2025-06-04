鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-04 18:20

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在美國聯準會主席鮑爾持續「袖手旁觀」，30 年期美債殖利率逼近危險的 5% 水位之際，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 似乎不再等待，而是採取了行動。

美國財政部祭出「精簡版QE」 百億美債回購創歷史新高

財政部周二 (3 日) 公布了其最新的國債回購操作結果，雖然這類操作自 2024 年 4 月起已常態化進行，但本次回購規模達 100 億美元，創下歷史紀錄。市場將此次操作視為一種 「精簡版 QE」 或 「QE 替代方案」，因其效果類似於聯準會的公開市場操作，能在公開市場上有效回購 (或稱貨幣化) 美債。

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(來源: Zero Hedge)

早在今年 4 月 14 日，在川普「解放日」後美債遭遇拋售、殖利率飆升之際，貝森特曾現身電視採訪，透露他每周與鮑爾共進早餐，並暗示如果聯準會不作為，他將動用財政部的「政策工具箱」親自出手，其中一項工具便是「擴大美債回購」以支撐市場。當時市場對此多持觀望態度，但現在，貝森特已兌現了他的暗示。

從過去一年的數據來看，美債回購的規模呈現上升趨勢。儘管本周二回購的美債期限相對較短 (2025 年 7 月至 2027 年 5 月到期)，但財政部計畫在周三針對期限更長 (2036-2045 年到期) 的債券進行回購，最高回購金額將達到 20 億美元，較 5 月 6 日同類操作的 10 億美元 直接翻倍。

這對債券交易員來說，是財政部畫出的一道「紅線」：暗示高於此的殖利率水準被認為過於危險和昂貴。

這項行動的規模相較於 4 月中旬美債下跌時的小額回購已顯著提升，發出了明確信號：如果鮑爾繼續「夢遊」，財政部將不僅填補真空，更會積極奪回控制權。