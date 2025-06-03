SWIFT終結者來了？專家：美國穩定幣立法強制綁定美債 卻自掘美元墳墓
鉅亨網編譯陳韋廷
美元國際信譽正面臨前所未有的挑戰。隨著沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國持續減持美國國債，中國也加速退出美債市場，這一情形也加劇市場對美元體系的擔憂。美國 36 兆美元的債務規模與美元信用的裂痕，正在形成「債務越多、貨幣越弱」的死亡螺旋。
為因應危機，美國參議院 5 月 19 日以 66 票對 32 票的壓倒性優勢透過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（GENIUS 法案），試圖透過數位穩定幣為美元續命，要求每發行 1 美元穩定幣對應 1 美元高流動性資產，主要為美債，旨在將加密貨幣市場資金導入美債體系。
然而，這項法案不僅暴露美國金融霸權的脆弱性，更揭示美中兩國在數位經濟時代金融主導權的深層博弈。
法案核心邏輯引發爭議，支持者稱其能吸引加密貨幣市場 3 至 4 兆美元資金流入美債，但業內人士指出，這實則是「逼迫羊群進入屠宰場」。
穩定幣本質上掛鉤美元，其設計初衷是方便用戶在加密貨幣與法幣之間快速兌換，但一旦市場動盪導致比特幣 (BTC) 等資產暴跌，投資人為避險可能將資產轉入穩定幣，進而被迫持有美債。
美國先前已透過打擊加密貨幣限制其自由流通交易所，像是逮捕幣安創辦人趙長鵬，而穩定幣法案進一步透過交易稅、帳戶凍結等手段，將資金導向美債市場。
至於穩定幣的真正戰場，專家認為是在全球貿易結算體系。法案起草者強調，穩定幣的終極目標是取代 SWIFT 系統，透過「零手續費、秒到帳」的優勢重構跨境支付規則。美國亞馬遜計畫發行掛鉤美元的穩定幣，中國京東則擬推出錨定港元的穩定幣，背後皆是爭奪國際貿易定價權。
專家表示，穩定幣國際化必須錨定貿易規模，誰的商品流通較廣，穩定幣就越可能成為全球貿易的「預設貨幣」。 國際清算銀行研究員說：「人民幣或港元若能依託中國龐大的貿易網絡，可能成為挑戰美元的新勢力。」
當前美元困境反映科技變革對傳統金融體系的衝擊。加密貨幣和穩定幣的興起，本質是數位時代對美元單一貨幣體系的反抗，美國試圖透過立法將加密貨幣納入監管框架，反而凸顯其創新落後。
經濟學家也示警，強制綁定加密貨幣與美債恐加速去美元化進程。若中美貿易以本國貨幣或穩定幣結算，美元在全球支付的市佔率將進一步萎縮，而美國過度依賴債務續命的模式，在貿易夥伴多元化、數位貨幣崛起的背景下，終將難以為繼。
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