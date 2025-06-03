鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-03 17:30

‌



美元國際信譽正面臨前所未有的挑戰。隨著沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國持續減持美國國債，中國也加速退出美債市場，這一情形也加劇市場對美元體系的擔憂。美國 36 兆美元的債務規模與美元信用的裂痕，正在形成「債務越多、貨幣越弱」的死亡螺旋。

SWIFT終結者來了？專家：美國穩定幣立法強制綁定美債 卻自掘美元墳墓(圖:Shutterstock)

為因應危機，美國參議院 5 月 19 日以 66 票對 32 票的壓倒性優勢透過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（GENIUS 法案），試圖透過數位穩定幣為美元續命，要求每發行 1 美元穩定幣對應 1 美元高流動性資產，主要為美債，旨在將加密貨幣市場資金導入美債體系。

‌



然而，這項法案不僅暴露美國金融霸權的脆弱性，更揭示美中兩國在數位經濟時代金融主導權的深層博弈。

法案核心邏輯引發爭議，支持者稱其能吸引加密貨幣市場 3 至 4 兆美元資金流入美債，但業內人士指出，這實則是「逼迫羊群進入屠宰場」。

美國先前已透過打擊加密貨幣限制其自由流通交易所，像是逮捕幣安創辦人趙長鵬，而穩定幣法案進一步透過交易稅、帳戶凍結等手段，將資金導向美債市場。