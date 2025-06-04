鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-04 16:10

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繼馬斯克後，美國總統川普「親密盟友」、共和黨重量級議員葛林 (Marjorie Taylor Greene) 突然也對川普力推的「大而美」千億美元預算法案發起攻擊，公開反對法案中禁止州政府監管 AI 的條款，導致這項被視為共和黨立法里程碑的法案面臨參院過關危機。

又一川普盟友不挺「大而美」法案！葛林：若不刪剝奪各州監管AI權力條款 將堅決反對

葛林周二 (3 日) 在社群平台 X 發文指出，她此前提案時不知法案含有「禁止各州在未來十年制定 AI 監管法律」的條款，直指此規定「剝奪州權」，違背美國聯邦體制分權原則。「若參議院不廢除這項條款，我絕不會在眾院最終審議時投贊成票。」

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她此番發言也讓原本已在眾院以 217 票對 207 票險過的法案，可能在參院遭遇更強阻力。目前共和黨在參院席次僅 51 席，只需 3 票反對即可能導致法案流產。

上述爭議條款要求全美各州 10 年內不得制定或執行 AI 相關監管法規，支持者聲稱此舉能避免「州法碎片化」阻礙科技發展，但包括 260 名州議員在內的反對者警告，該條款將扼殺地方應對 AI 風險的能力。

麻州聯邦參議員華倫說：「讓華爾街和矽谷決定 AI 規則，等於把監管權交給既得利益者。」

此次並非共和黨內部第一次對法案內容產生矛盾。早在眾院表決時，已有兩名共和黨議員因反對擴大社會福利支出而倒戈。現任眾院議長麥卡錫為保法案通過，不得不向保守派議員妥協刪減部分條文，但 AI 監管權限的爭議顯示分裂仍在擴大。

美國企業研究所 (AEI) 分析師說：「這反映共和黨對科技監管的根本性分歧，究竟要州權優先還是為科技巨頭鋪路？」

在野的民主黨則趁勢加強攻勢，紐約州眾院議員寇蒂茲 (Alexandria Ocasio-Cortez) 痛批道：「這根本是給 AI 巨頭的免死金牌，讓他們在算法歧視和監視資本主義中逍遙法外。」

電子前哨基金會 (EFF) 更警告，聯邦框架的缺失將導致 AI 安全標準「像野草般叢生」，反而增加系統性風險。

「大而美」法案本身更因超過 1000 頁的複雜內容引發爭議。除延長 2017 年企業減稅政策、增加國防開支外，還包含削減移民執法經費、放寬小費收入課稅等條文。

美國醫療保險與醫療補助服務中心 (CMS) 也預測，法案通過後將導致 860 萬人失去醫療保險，近 400 萬低收入家庭喪失食物券資格，這與川普所稱「照顧勤勞美國人」承諾形成鮮明對比。

馬斯克更在 X 平台激烈批評：「這法案充滿特殊利益勾兌，8000 億花在無底洞般的開支，卻對 AI 失控風險視而不見。」