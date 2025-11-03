〈勞動基金績效〉勞動基金9月大賺2166億元 新制勞退前9月收益率7.69%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 11:14

‌



勞動部勞動基金運用局（勞金局）於今（3）日公布最新勞動基金績效，受惠於股市大漲，9 月單月收益高達 2,166.6 億元，為歷史單月獲利第四高的佳績。截至今年 9 月底，整體勞動基金累計收益數已達 5,588 億元，收益率為 8.14%，整體基金規模達 7 兆 4,399 億元。

勞動基金9月大賺2166億元 新制勞退前9月收益率7.69%。（鉅亨網資料照）

新制勞退基金前 9 月累計賺進 3,620.4 億元，收益率 7.69％。若以目前參與收益分配的 1,292 萬有效帳戶計算，平均每位勞工的帳面收益約有 2.8 萬元，為勞工帶來實質的退休金增值。

‌



除了勞動基金外，受託管理的三大政府基金在前三季表現同樣強勁，合計共計大賺約 6,811.8 億元。其中，國民年金保險基金前 9 月收益為 434.7 億元；退撫基金在 9 月也再度大賺，前 9 月獲利累計達到 788.73 億元。

勞金局說明，各基金因其屬性及法規限制不同，可投資標的有所區別，故投資收益亦有所差異。具體數據顯示，新制勞退基金的規模為 4 兆 9,153 億元，收益率為 7.69%；舊制勞退基金的規模為 1 兆 393 億元，其收益率表現最佳，達到 12.57%；另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為 6,684 億元，收益率為 7.78%。

基金類別 規模（截至 9 月底） 收益率（截至 9 月底） 新制勞退基金 4 兆 9,153 億元 7.69% 舊制勞退基金 1 兆 393 億元 12.57% 國保基金 6,684 億元 7.78%

勞金局進一步說明，9 月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆及科技股的表現，金融市場延續前月漲勢，觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩。惟因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在今年以來新台幣升值幅度超過 7% 的情況下，帳上未實現評價數對整體投資收益率產生了一定的評價影響。