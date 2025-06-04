川普護航大而美法案！發文怒批參議員「一無所知」、簡直是「瘋子」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 12:50

‌



美國總統川普於週二（6 月 3 日）強烈抨擊來自肯塔基州的共和黨參議員保羅（Rand Paul）。此前這位參議員批評了川普支持的龐大預算法案《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），稱其將美國債務上限提高數兆美元。

川普護航大而美法案。(圖:REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，川普在其社群平台 Truth Social 上發文反擊，指保羅「對預算案幾乎一無所知」。川普強調，儘管預算案會擴大赤字，但它會帶來「驚人的經濟成長」。

‌



（圖截自川普 Truth Social）

此外，川普還批評保羅「老是投反對票，覺得這樣是好政治，但實際上不是」。他認為保羅不理解此法案的成長潛力，反而只專注於否決。

在後續貼文中，川普更是對保羅進行更為激烈的人身攻擊，稱其「從未提出任何實際或具建設性的想法」，甚至形容保羅「簡直是瘋子（失敗者！）」。川普寫道：「肯塔基人民受不了他。這是一項宏大的增長法案！」

截至目前為止，保羅參議員辦公室尚未對川普的貼文做出回應。

川普的強烈反應顯示，他正試圖對持保留態度的共和黨人施加壓力，爭取通過這項預算案，這是其國內政策議程的核心內容。

美國眾議院上月已勉強通過該預算案，內容包括延長 2017 年川普稅改政策、免稅項目涵蓋打工小費與加班費、高齡者社會保障等。

此外，法案還將對政府營運的醫療保險計劃醫療補助，施加工作要求，並將改革數百萬低收入美國人賴以生存的補充營養援助計劃

該預算案眾院版本已將美國債務上限提高 4 兆美元，參議院版本則增加至 5 兆美元。保羅指出，這是他反對法案的主要原因：「這代表我們會借那麼多錢，也代表債務問題會被擱置。」

保羅強調願意妥協，但不能接受如此龐大的債限提高。保羅表示，「我確實希望減稅，並希望它們是永久性的。」但他也強調：「我不會為債務承擔責任。」

該法案正透過過和解程序在國會審議，這將使 53 票贊成、47 票反對的共和黨參議院多數派能夠繞過傳統的 60 票門檻，在沒有任何民主黨支持的情況下批准該法案。

但這也代表共和黨只能承受在眾議院失去三票的損失。