鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 02:50

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綜合外媒報導，美國總統川普將於周二 (3 日) 簽署行政命令，正式將鋼鋁關稅稅率從現行的 25% 提高至 50%。白宮發言人 Karoline Leavitt 向媒體表示，川普上周五在賓州的美國鋼鐵公司 (United States Steel Corp.)(X-US) 廠區發表演說時已宣布該決定，並強調新措施將有助於保護美國的鋼鐵產業。

川普將簽署行政命令 提高鋼鋁關稅至50%(圖：REUTERS/TPG)

川普當時在演說中指出，當前 25% 的稅率仍不足以防止外國業者「翻越圍牆」，而調升至 50% 後將有效阻止外國鋼鋁產品對美國市場的衝擊。他同時在社群媒體上宣布，鋁關稅也將調升至相同水準，以加強對美國鋼鋁產業的保護。

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白宮方面並未說明新稅率的具體生效時間，不過川普先前曾表示將於 6 月 4 日生效。此舉正值美國與多個貿易夥伴就川普提出的「對等關稅」展開談判之際，談判期限訂於 7 月 9 日到期。

鋼鋁關稅的調升行動與川普政府目前面臨的法律挑戰有所區隔。雖然聯邦法院上月推翻了川普依「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 對其他產品祭出的部分關稅，但鋼鋁關稅並不屬於該判決範圍，因此仍可如期執行。

川普在賓州演說中還表態支持美國鋼鐵公司出售給日本製鐵 (Nippon Steel)，但強調該公司將維持某種程度的美國控制，以確保產業主權。

市場方面，本周一美國鋼鋁價格上漲，外國鋼鐵業者股價普遍下跌，反映市場對關稅調升的高度關注。