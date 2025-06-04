美元指數跌至三年新低！專家：川普減稅法案暗藏條款恐引爆資本大逃亡

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-04 08:40

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美元指數 (DXY) 周二 (3 日) 跌至近三年低點，創有史以來最糟糕的年初走勢。截至 5 月，美元兌一籃子貨幣年內跌幅已達 8.4%，但更大的風暴正在醞釀中，川普政府稅收法案中暗藏的「資產稅」條款恐將貿易摩擦升級為資本戰爭，進一步動搖美元霸權根基。

美元指數跌至三年新低！專家：川普減稅法案暗藏條款恐加劇跌勢

美元頹勢背後是多重壓力造成，IMF 前首席經濟學家 Kenneth Rogoff 日前警告，作為全球最大債務國的美國，擁有的「過度特權」正加速流失。「美元下跌趨勢在川普任內已顯性化，若失去全球儲備貨幣地位，美國經濟將面臨系統性風險。」

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他並指出，美國若繼續濫用金融霸權，恐重演 1970 年代「特里芬難題」，也就是債務規模與金錢信用的惡性循環。

丹斯克銀行分析師也指出，除美債危機外，美國政策風險與經濟動能放緩也加劇市場擔憂。目前美元走勢已跌破關鍵支撐位，若經濟數據無法改善，歐元兌美元可能持續走強。事實上，儘管歐元區經濟疲軟且歐洲央行 (ECB) 今年內二度降息，歐元仍逆勢上漲 11%，反映投資人對美元資產的信任危機。

《華爾街見聞》報導，這場危機的導火線隱藏在美國眾議院通過的聯邦稅收和支出法案中的第 899 條款「資產稅」。該條款允許政府對被視為擁有「不公平稅收制度」的國家加徵資本利得稅，直接威脅外國投資人持有的數兆美元美國資產。

Saxo Bank 全球宏觀策略主管 John Hardy 指出，這相當於把貿易戰武器化，從關稅打到資本流動領域。「若歐洲科技公司繼續被徵收數位服務稅，美國可能透過『資本稅』迫使歐洲資本撤離美股，引發連鎖反應。」市場擔憂，此舉可能引發全球資本重新定價美元資產，加速去美元化進程。

美元頹勢下，歐元、日元、英鎊等貨幣則正悄悄改寫權力格局。儘管歐洲經濟低迷，歐元兌美元仍升值 11%，日本央行 (BOJ) 維持寬鬆政策，日元仍升值 9%，英鎊也逆勢上漲 8%。這些反常走勢折射出投資人正尋找美元替代品。

美國銀行外匯策略師坦言：「外匯匯率是開放經濟的核心價格訊號，當前美元走弱表示市場對其政策可信度的根本性質疑。」