鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 10:23

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紐約證交周二（3 日）提出監管文件，申請讓「Truth Social 比特幣 ETF」上市，這檔 ETF 是採用美國總統川普的社群平台所命名。

川普勢力進入幣圈 Truth Social比特幣ETF申請上市。(圖:shutterstock)

這也顯示，川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）距離推出與比特幣連動的 ETF 顯然又邁進一步，投入針對散戶推出的熱門加密投資產品領域。

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川普媒體公司 2 月就已為投資產品註冊品牌，這些產品的主題和川普的政策優先項目相關，包括比特幣在內。該公司與總部位於紐澤西州、稱為「美國優先資產管理公司」的 Yorkville Advisors 簽署正式協議，協助這些投資產品通過批准流程。

根據周二的文件，Truth Social ETF 由 Yorkville America Digital 擔任贊助商，這檔 ETF 將買賣比特幣並追蹤其價格變動。Foris DAX 信託公司將擔任其持有數位貨幣的託管機構。文件中未提及川普本人，也沒有列出這檔 ETF 的交易代號或費用細節。

如果這檔基金獲得批准，它將成為美國超過 60 檔與比特幣連動的 ETF 之一。不過，由於這檔 ETF 與川普有所關連，可能因而受惠。

彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示：「這是相當新的領域，也顯示出川普公司對比特幣的大力支持；但另一方面，這只是在一塊非常擁擠的領域中提出很常見的申請，要吸引資金流入與市場流動性仍具挑戰。」

該 ETF 是川普相關公司正在打造的眾多加密貨幣相關業務之一。川普媒體最近宣布將借款投資比特幣，該公司先前也表示將投資其發行的 ETF。

這些關聯引發了道德專家的批評，因為川普可以從他負責制定政策的領域中獲得經濟利益。白宮先前曾表示，川普與冠以他名字的企業隔絕。他已將價值約 40 億美元的川普媒體股份，轉交給由其兒子小唐納 · 川普（Donald Trump Jr.）控制的信託基金。